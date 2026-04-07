Urbanistyka przyszłości po polsku, czyli kulisy projektowania masterplanu F.S.O. Parku

Inwestor ani wykonawca nie podali do publicznej informacji nazwiska architekta, który jest odpowiedzialny za poniższą inwestycje. Kiedy będziemy już w jego posiadaniu, tekst zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Czas realizacji skrócony o połowę

Przy ul. Obrzeżnej w Warszawie powstaje 14-kondygnacyjny prywatny dom studencki realizowany przez rumuńsko-belgijskiego dewelopera Speedwell Development. Będzie to pierwszy w stolicy akademik sieci Milestone. Inwestycję w technologii prefabrykacji betonowej realizuje Pekabex – największa w Polsce firma działająca w tym segmencie budownictwa. Zastosowanie prefabrykacji pozwala znacząco przyspieszyć proces budowy: czas realizacji skróci się z około trzech lat do zaledwie półtora roku. Dzięki temu otwarcie obiektu zaplanowano już na początek roku akademickiego 2026/2027.

Autor: Artur Celiński/ Archiwum prywatne Akademik przy ul. Obrzeżnej w Warszawie

Budynek został zaprojektowany z myślą o około 600 mieszkańcach. Oprócz pokoi o zróżnicowanej wielkości przewidziano rozbudowaną strefę wspólną oraz lokale usługowe na parterze. Znajdą się tu m.in. pralnia, kuchnia, przestrzenie do nauki i pracy, a także strefy rekreacyjne – w tym siłownia z sauną i zapleczem sanitarnym. Elewacje z podłużnymi, dużymi przeszkleniami i rozpiętymi na całej wysokości podłużnymi żebrami mają docelowo zmniejszych wizualnie jego kubaturę.

Modularny układ akademików

Współczesna prefabrykacja oferuje rozwiązania, których zalety trudno przecenić – zwłaszcza w kontekście globalnego kryzysu klimatycznego oraz potrzeby szybkiego reagowania na niedobory mieszkaniowe. Jej producenci podkreślają ekologiczny charakter tej technologii: od efektywnego wytwarzania materiałów, przez ograniczenie odpadów, aż po wysoką trwałość gotowych elementów. Proces prefabrykacji sprzyja także poprawie jakości i bezpieczeństwa pracy, ponieważ znaczną część działań przenosi z placu budowy do kontrolowanego środowiska fabrycznego. Jednocześnie pozwala istotnie skrócić czas realizacji inwestycji.

Technologia ta ma potencjał, by zmienić sposób, w jaki projektujemy, wznosimy i użytkujemy budynki. Standaryzacja produkcji przekłada się na większą precyzję wykonania, redukcję emisji oraz bardziej efektywne wykorzystanie materiałów. Szczególnie istotne jest przyspieszenie procesu budowlanego, które umożliwia sprawne reagowanie na potrzeby mieszkaniowe i infrastrukturalne – zarówno w warunkach dynamicznej urbanizacji, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Prefabrykacja coraz częściej znajduje zastosowanie w budowie akademików. Wynika to z ich powtarzalnej struktury funkcjonalnej, którą łatwo odwzorować przy użyciu modułowych elementów. Przykłady takich realizacji można znaleźć w Krakowie, gdzie przy al. 29 Listopada powstaje jeden z akademików marki StudentSpace, w Warszawie przy ul. Puławskiej, a także w Gdańsku, gdzie nowy akademik Student Depot ma zostać oddany do użytku w roku akademickim 2027/2028.

Służewiec: zagłębie akademików?

Rok temu, gdy nagłośniono plany budowy akademika przy ul. Obrzeżnej, inwestycja spotkała się z wyraźnym sprzeciwem części mieszkańców. Jak informował Raport Warszawski, protesty wynikały przede wszystkim z obaw o dalsze ograniczanie terenów zielonych w tej już gęsto zabudowanej części Mokotowa. Podkreślano, że w okolicy brakuje zieleni, a niemal każda wolna działka przeznaczana jest pod zabudowę.

Jednocześnie w najbliższym sąsiedztwie nie brakuje akademików. W pobliżu działa kilka z nich, m.in. Student Depot przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Zygmunta Modzelewskiego, a także Dom Studenta nr 7 „Sulimy” Uniwersytetu Warszawskiego, zaprojektowany przez pracownię Projekt Praga. Niedaleko, przy ul. Puławskiej – tuż obok pętli tramwajowej przy Wyścigach – znajduje się również ośmiokondygnacyjny, prywatny akademik realizowany przez firmy 1 Asset Management i Solida Capital Europe.

Autor: PROJEKT PRAGA Nowoczesny Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego projektu PROJEKT PRAGA, z beżową elewacją, dużymi oknami i abstrakcyjnymi wzorami graficznymi, w tym cyfrą "7". Na pierwszym planie czerwona rampa z napisami „PARKING" i „7".

Popyt na tego typu inwestycje pozostaje wysoki i nie wykazuje oznak spowolnienia. Jak pisał Łukasz Mazur w tekście dla Architektury-murator:

Współczesna sytuacja mieszkaniowa studentów jednak znacząco różni się od tej sprzed kilku dekad. Dane wskazują, że choć liczba osób decydujących się na studia w Polsce stopniowo maleje, popyt na miejsca w akademikach nie słabnie. Z danych zaczerpniętych z Informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki wynika, że w ubiegłym roku na uczelnie wyższe w kraju dostało się 462 tys. osób, ale tylko mniej niż 10% z nich mogło liczyć na miejsce w akademiku publicznym (At a Glance PRS: Rynek najmu instytucjonalnego. Prywatne akademiki, BNP Paribas), i to głównie studiujący stacjonarnie.