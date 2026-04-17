Traugutta nad Oławą: dogęszczanie dawnego szpitala

Szpitalny kompleks "Betanii" przy Traugutta we Wrocławiu składający się z 10 budynków, dziś niszczejących, częściowo zrujnowanych i nieużytkowanych, powstawał w latach 1852-1916. Zaczął się pierwszy etap rewitalizacji, która ma przywrócić to historyczne miejsce do życia. Projekt, który dla dewelopera Okre by Koramic opracowali JEMS Architekci, zakłada renowację i adaptację istniejących już obiektów oraz dogęszczenie nowymi budynkami.

Już pobieżne porównanie stanu obecnego z wizualizacjami pokazuje, że budynek na rogu Traugutta i Żabiej Ścieżki zostanie nadbudowany do wysokości wyższych sąsiadów. Nowe kondygnacje zyska też zrujnowana zabudowa Żabiej Ścieżki. Dość gęsto zrobi się nad Oławą, gdzie apartamentowiec z trzema wieżami wypełni pustą działkę. Dziwi nieco wybór płaskich dachów w tej okolicy, jednak inwestor podkreśla, że całość koncepcji powstaje w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a architekci zadbali o to, by nowa zabudowa współgrała ze starą.

W zabytkowych murach trzeba będzie odtworzyć drewnianą stolarkę w oryginalnej kolorystyce oraz odrestaurować zachowane klatki schodowe.

Zamiast placu - park

Plac, dotychczas zabetonowany, ma wypełnić zieleń i drzewa. Całość ma powierzchnię jednego hektara, rosną tu wciąż stare drzewa. Obok nich mają wkrótce rosnąć nowe. Inwestor planuje też nasadzenia krzewów, ścieżki przyrodniczo-poznawcze i oczka wodne między budynkami. Na wizualizacjach drzewa rosną też na dachu łącznika nowego apartamentowca. Między nowym budynkiem a Oławą ma się pojawić ogólnodostępny teren rekreacyjny.

Całe osiedle ma być wyposażone w system do retencji i odzysku wody deszczowej. W budynkach przewidziano wygospodarowanie pomieszczeń rowerowni.

Pierwszy etap inwestycji

W pierwszej kolejności powstanie apartamentowiec nad rzeką, a dwa zabytkowe budynki zostaną poddane adaptacji i renowacji. Tu wysokość stropu będzie mierzyć ponad 3 metry. W nowych budynkach natomiast - 2,7 m. W podziemiach garaż na trzech kondygnacjach (250 miejsc postojowych). 160 mieszkań.

Budynków ma być łącznie 8, z czego 5 jest zabytkowa, a ich funkcje nie zamkną się w mieszkaniówce. W nowym apartamentowcu, który powstanie w pierwszym etapie mają się znaleźć lokale usługowo-handlowe. Inne budynki zostaną przeznaczone na biura i gastronomię.

To już kolejna inwestycja dewelopera Okre we współpracy z JEMS. W 2024 roku w Poznaniu powstała inwestycja Solna 6.

