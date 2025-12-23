Rozmowa z Oskarem Grąbczewskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

2 lata temu otrzymaliśmy od ekipy filmowej Juliusza Machulskiego prośbę o możliwość kręcenia zdjęć w tym domu. Połączyliśmy ich z naszymi klientami, mieszkańcami Polskiej Zagrody. Efekt ich pracy można już oglądać. Widać, jak dom pięknie wrasta w otaczający krajobraz, coraz bardziej wtapia się w bujną zieleń, która go otacza” – napisał na Facebooku architekt Bogusław Barnaś.

Ten materiał Architektury -Murator pierwotnie opublikowaliśmy w 2022 roku

Każdy z budynków ma indywidualny charakter

Polska Zagroda to realizacja pracowni BXBstudio. Architekci mieli do dyspozycji rozległą działkę z dawną zabudową gospodarczą usytuowaną nad malowniczymi stawami. Zgodnie z życzeniem inwestora stare obiekty przeznaczyli do rozbiórki. W ich miejscu zaprojektowali pięć nowych, o podobnych gabarytach i formie, ale w zupełnie innym układzie. Rozmieszczone nieregularnie bryły zostały ze sobą połączone, tworząc półkolisty dziedziniec otwierający się na miejsce, w którym stał historyczny dom, planowany do rekonstrukcji w kolejnym etapie.

Czytaj też: Dom stodoła: nieustający trend w architekturze. Najpiękniejsze domy stodoły w Polsce

Jak tłumaczą autorzy, poszczególne części założenia zyskały drewniane elewacje o różnym wykończeniu, bo i każdy z budynków gospodarczych miał swój indywidualny charakter. Jak podkreśla Bogusław Barnaś:

Celem tego projektu nie był stricte nowoczesny budynek, a raczej unikalna, zrównoważona przestrzeń, która będzie syntezą lokalnej tradycji, pięknego krajobrazu i użytkowej funkcji. Tworząc poszczególne kubatury Polskiej Zagrody, kierowaliśmy się grą światła i cienia, ukształtowaniem terenu i występowaniem starych drzew. Duże nasłonecznione przeszklenia zostały zacienione ażurami, zadaszeniami tarasu czy gęstą zielenią. Dzięki temu dom nie będzie narażony na nadmierną ekspozycję słońca w okresie letnim.

i Autor: Archiwum serwisu Polska Zagroda, proj. BXBstudio; fot. Piotr Krajewski

BXB zadbali o przywrócenie pierwotnych proporcji

Siedlisko zintegrowano z otoczeniem także poprzez kładkę na piętrze oraz rozległe pomosty, które dopasowują się do topografii terenu, prowadząc również nad samą wodę. Główną strefę mieszkalną przewidziano na osi nieistniejącego dziś historycznego domu. Od południa zlokalizowano „stodołę” skrywającą garaż i siłownię, która stanowi bufor odgradzający całe założenie od drogi, od północy – m.in. salon i przestrzeń relaksu. Jak wspomniano, na rekonstrukcję czeka jeszcze dawny budynek mieszkalny.

Czytaj także: BXB Studio znów zaskakuje. Ciasny ale... wysoki. "To najmniejsze domki, jakie powstały w naszej pracowni"

Jak zapowiada Barnaś:

i Autor: Archiwum serwisu Polska Zagroda, proj. BXBstudio; fot. Piotr Krajewski

Zaproponowaliśmy przywrócenie jego pierwotnych, pięknych proporcji, zaburzonych przez przypadkowe dobudówki z lat późniejszych. Strefę wejściową zaakcentowaliśmy nowym zadaszeniem, nawiązując do istniejącej drewnianej ornamentyki historycznego podcienia. We wnętrzach pozostawimy odsłoniętą czerwoną cegłę, a odtworzony piec kaflowy zostanie wyeksponowany w głównej, dwupoziomowej przestrzeni domu.

Metryczka projektu

Nazwa obiektu Polska Zagroda Autorzy Bogusław Barnaś, Bartosz Styrna, Anna Mędrala, Kamil Makowiec, Mateusz Zima, Magdalena Moska, Valentin Lepley, Aleksander De Mott, Maroš Mitro, Paula Wróblewska, Marzia Tocca, Magdalena Fuchs Generalny wykonawca Ostafin Budownictwo Powierzchnia użytkowa 507.0 m² Projekt 2017-2018 Data realizacji (koniec) 2021

i Autor: Archiwum serwisu Polska Zagroda, proj. BXBstudio; fot. Piotr Krajewski

Nowoczesne siedlisko zauważone na świecie

Dom Polska Zagroda od BXB studio ma na koncie aż 18 międzynarodowych nagród i wyróżnień.

W 2023 roku projekt został wyróżniony w min. Urban Design & Architecture Design Awards 2023, BLT Built Design Award, Finalist Archello Awards’23 i Poland Urban Awards. W 2022 roku projekt był jedyną polską realizacją nominowaną do Dezeen Awards.

i Autor: Archiwum serwisu Polska Zagroda, proj. BXBstudio; fot. Piotr Krajewski

i Autor: Archiwum serwisu Polska Zagroda, proj. BXBstudio; fot. Piotr Krajewski

i Autor: Archiwum serwisu Polska Zagroda, proj. BXBstudio; fot. Piotr Krajewski