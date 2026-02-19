30 lat Architektury-murator! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Artykuł ukazał się w drukowanym wydaniu Architektury-murator w 2023 roku.

IJburg to archipelag siedmiu sztucznych wysp na jeziorze IJmeer, w najbardziej na wschód wysuniętej części Amsterdamu. Na wyspach o łącznej powierzchni ponad 400 ha powstaje nowa dzielnica pływających domów według masterplanu Palmboom & Van den Bout (1996), w której zaplanowano 18 tys. mieszkań dla 45 tys. mieszkańców, a także 12 tys. miejsc pracy.

Blok na wodzie: Bjarke Ingels Group/Barcode Architects

Jedną z realizacji na przedmieściach Amsterdamu nad jeziorem IJ jest oddany do użytku w 2022 roku Sluishuis – nowy ikoniczny budynek autorstwa pracowni Bjarke Ingels Group oraz Barcode Architects. Znajdujący się dosłownie nad wodą obiekt o wysokości 50 m i powierzchni 46 500 m² poza 442 apartamentami przewidzianymi dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zamożności mieści także restaurację, szkółkę żeglarską oraz centrum sportów wodnych. Dodatkową atrakcją dla całego sąsiedztwa jest dziedziniec Sluishuis oraz jego zielone tarasy. W pobliżu znajduje się molo z promenadą, do której przycumowane są 34 barki-apartamenty.

Nordøstamager School z pracowni Christensen & Co Architects

Widok jak z pokładu zacumowanego żaglowca

Bryła nowego budynku mieszkalnego wychodzi z tradycyjnej „studni”, przekoszonej w celu maksymalizacji wykorzystania światła dziennego. Zabieg ten dodatkowo stworzył dynamiczną formę, która brawurowo pochyla się nad wodą, a jednocześnie kształtuję bramę do świata sportów wodnych i rekreacji. Odwiedzający mogą obcować z naturą, przechodząc z dziedzińca na przystań z pomostami lub cieszyć się urokami zatoki z nieco większej odległości po wspięciu się na szczyt budynku publicznie dostępną ścieżką prowadzącą przez kaskadowe tarasy. Unikalny widok zarezerwowany jest dla odwiedzających dwa dwupoziomowe apartamenty znajdujące się na końcu wspornika – można z nich obserwować wodę przez podłogę za sprawą zlokalizowanych okien w pochylonej fasadzie.

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 2, 3 | Apartamentowiec Sluishuis zlokalizowany jest w IJburgu – dzielnicy Amsterdamu usypanej z piasku na środku wielkiego zbiornika IJmeer, gdzie na zamkniętym basenie od lat powstają pływające domy

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 15, 17 | Od strony dziedzińca mieszkańcy, a także odwiedzający mają do dyspozycji ogólnodostępną plażę

Sluishuis z każdej perspektywy wygląda inaczej. Od strony dziedzińca oraz zatoki wyróżnia się nowoczesną połyskującą elewacją z paneli aluminiowych, w której odbija się woda. Od nadbrzeża natomiast koresponduje z drewnianą promenadą za sprawą naturalnej elewacji z desek, którymi wykończono ściany przylegające do tarasów, nadając im dodatkowo bardziej przytulny charakter. Od tej strony obiekt przyciąga także za sprawą nasadzeń na dziedzińcu oraz tarasach. Zieleń nie tylko tworzy przyjazną dla sąsiedztwa przestrzeń, lecz także została zaprojektowana z myślą o magazynowaniu wody opadowej.

Blok na wodzie. Jest samowystarczalny

Budynek może dodatkowo poszczycić się zerowym zapotrzebowaniem na energię za sprawą specjalnej, pływającej platformy, na której zlokalizowano panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 2200 m². Pokrywają one w całości zasilanie pomp ciepła, wentylacji oraz oświetlenia LED. Wymagane ciepło w najzimniejszych okresach zapewnione jest przez przyłącze do sieci ciepłowniczej, przez zdecydowaną większość roku budynek jednak sam wytwarza ciepło dla mieszkańców, a nawet (za sprawą pływającej instalacji fotowoltaicznej) produkuje nadwyżki energii.

Zarobki architektów w Danii

Apartamentowiec wykorzystuje zarówno pasywne, jak i aktywne metody obniżenia zapotrzebowania na energię – jego przegrody charakteryzują się wysoką izolacyjnością, do czego przyczyniają się trójszybowe okna. Dodatkowo zastosowano odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej oraz system magazynowania ciepła i chłodu w ziemi. Kolejnym ukłonem w stronę poszanowania środowiska jest zastosowany w budynku systemu odzysku tzw. szarej wody, co przyczynia się do ograniczenia jej zużycia. Skomplikowany technicznie projekt (obiekt budowany na wodzie i oparty na palach o głębokości do 60 m), który obejmuje konstrukcję wspornikową (50 m) i dwukondygnacyjny garaż podziemny poniżej poziomu wody, udało się zrealizować dzięki firmom BESIX Group i VORM.

i Autor: BIG/ Materiały prasowe Apartamentowiec Sluishuis zlokalizowany jest w IJburgu – dzielnicy Amsterdamu usypanej z piasku na środku wielkiego zbiornika IJmeer, gdzie na zamkniętym basenie od lat powstają pływające domy

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe Od strony dziedzińca mieszkańcy, a także odwiedzający mają do dyspozycji ogólnodostępną plażę

Czy to ostatni ikoniczny budynek w Niderlandach?

Patrząc jednak na obiekt z perspektywy jego całego cyklu życia, nie sposób nie zwrócić uwagi na emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją potrzebnych do jego wzniesienia ton stali oraz betonu. Do zrealizowania tej nietypowej bryły konieczne były wyjątkowo masywne fundamenty z grubą płytą stanowiącą przeciwwagę dla wysuniętego ponad wodę wspornika. Także wykonanie samego spektakularnego nadwieszenia wymagało zastosowania większej ilości stali zbrojeniowej w ścianach-tarczach niż w tradycyjnych budynkach mieszkalnych. Biorąc pod uwagę wprowadzane w Niderlandach ograniczenia śladu węglowego w przypadku nowo projektowanych budynków, Sluishuis może zamykać w tym kraju poczet ikonicznych budynków, dla których formy jedynym ograniczeniem była wyobraźnia architekta.

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe 4, 5 | Zastosowanie kaskadowego układu tarasów od strony miasta pozwoliło w maksymalny sposób wykorzystać światło dzienne

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe Zastosowanie kaskadowego układu tarasów od strony miasta pozwoliło w maksymalny sposób wykorzystać światło dzienne

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 7 | Ze wszystkich stron budynek wydaje się pochylać inaczej, co przekłada się na wyjątkowe jednostki mieszkalne z panoramicznym widokiem na wodę i jej otoczenie

Metryczka Apartamentowiec Sluishuis Amsterdam, Niderlandy Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects Współpraca: Buro Bouwfysica, DWA, Klimaatgarant Konsultant ds. konstrukcji: Van Rossum Generalny wykonawca: BESIX Nederland; VORM Inwestor: BESIX Real Estate Development; VORM Powierzchnia: 49 000 m2 Projekt: 2016 Realizacja: 2016-2022

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 6 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – Sluishuis; 2 – promenada; 3 – przystań https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-NNeP-4kTu-s5vn_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-06.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG)/ Materiały prasowe 9 | Schemat kształtowania bryły https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-5V4N-JxGX-TgwH_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-09a.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 8 | Aksonometria budynku https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-ApQC-L7gF-co58_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-08.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG)/ Materiały prasowe Schemat kształtowania bryły https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-JMi7-mUAi-Kpvw_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-09c.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG)/ Materiały prasowe Schemat kształtowania bryły https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-kWvX-oXxD-z7T4_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-09b.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG)/ Materiały prasowe Schemat kształtowania bryły https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-rqpr-XEPi-4hbA_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-09d.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 10 | Rzut parteru https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-WiZL-XyrN-6TNM_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-010.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG) + Barcode Architects/ Materiały prasowe 11 | Rzut poziomu +1 https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Kh4z-Qgc1-qSTw_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-011.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 16 | Detal fasady. Oznaczenia: 1 – attyka – obróbka blacharska; podkonstrukcja drewniana; izolacja bitumiczna; 2 – aluminiowa okładzina ścienna, gr. 3 mm; aluminiowe wieszaki systemowe w szczelinie wentylacyjnej; płyta wiórowa, gr. 9 mm; podkonstrukcja drewniana 12,5 mm z izolacją termiczną; płyta cementowa systemu dachowego; 3 – balkon – płyty betonowe; okładzina balkonu z blachy aluminiowej, gr. 3 mm; 4 – wewnętrzny taras – płyty betonowe na podkonstrukcji; izolacja bitumiczna na podbudowie betonowej; 5 – płyta wiórowa, gr. 9 mm; podkonstrukcja drewniana, gr. 235 mm z izolacją z farmacellu 12,5 mm; 6 – podłoga pływająca, gr. 90 mm; izolacja; płyta żelbetowa, gr. 250 mm https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-FCsp-p8Ya-47SG_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-016.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 12 | Rzut poziomu +6. Oznaczenia do rys. 10-12: 1 – wejście; 2 – dziedziniec; 3 – pomost; 4 – taras https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Kmqm-B56B-vngH_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-012.jpeg

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 18 | Unikalny widok na zatokę z dwupoziomowych apartamentów znajdujących się na końcu wspornika – można z nich obserwować wodę przez okna zlokalizowane w podłodze w pochylonej fasadzie

i Autor: SIGA/ Materiały prasowe 19, 20 | Dużym wyzwaniem był fakt, że budowa odbywała się na wodzie

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 21 | Detal przekroju przez okno w podłodze. Oznaczenia: 1 – okno trójszybowe z ramą aluminiową; 2 – okładzina aluminiowa na wsporniku; 3 – podkonstrukcja z wieszaków systemowych; 4 – izolacja; 5 – ściana żelbetowa, gr. 250 mm https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-WSxj-VEAe-ZgCn_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-021.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 22, 23 | Detal fasady. Oznaczenia: 1 – drewniana deska tarasowa 28 x 140 mm na podkonstrukcji na prefabrykowanych płytach betonowych; 2 – drewniana obudowa donicy; 3 – podkonstrukcja drewniana; 4 – skrzynia aluminiowa do nasadzeń https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-mYL8-sBYw-w6Nj_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-022.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe Detal fasady. Oznaczenia: 1 – drewniana deska tarasowa 28 x 140 mm na podkonstrukcji na prefabrykowanych płytach betonowych; 2 – drewniana obudowa donicy; 3 – podkonstrukcja drewniana; 4 – skrzynia aluminiowa do nasadzeń https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-U94f-ExWJ-3sZQ_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-023.jpeg

i Autor: SIGA/ Materiały prasowe 24 | Prace na elewacjach od strony dziedzińca

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe 25, 26, 29 | Inwestycja została zrealizowana na wodzie na palach o głębokości do 60 m; wymiary placu budowy wynosiły 90 x 100 m

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe 25, 26, 29 | Inwestycja została zrealizowana na wodzie na palach o głębokości do 60 m; wymiary placu budowy wynosiły 90 x 100 m

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe 28, 30-33 | Ukłonem w stronę poszanowania dla środowiska jest zastosowanie ekologicznych i zrównoważonych materiałów budowlanych, m.in. drewna z certyfikatem FSC, z którego wykonano elewacje wewnętrzne, tarasy i donice nawadniane wodą z recyklingu

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe 25, 26, 29 | Inwestycja została zrealizowana na wodzie na palach o głębokości do 60 m; wymiary placu budowy wynosiły 90 x 100 m

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe Ukłonem w stronę poszanowania dla środowiska jest zastosowanie ekologicznych i zrównoważonych materiałów budowlanych, m.in. drewna z certyfikatem FSC, z którego wykonano elewacje wewnętrzne, tarasy i donice nawadniane wodą z recyklingu

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe Ukłonem w stronę poszanowania dla środowiska jest zastosowanie ekologicznych i zrównoważonych materiałów budowlanych, m.in. drewna z certyfikatem FSC, z którego wykonano elewacje wewnętrzne, tarasy i donice nawadniane wodą z recyklingu

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe Ukłonem w stronę poszanowania dla środowiska jest zastosowanie ekologicznych i zrównoważonych materiałów budowlanych, m.in. drewna z certyfikatem FSC, z którego wykonano elewacje wewnętrzne, tarasy i donice nawadniane wodą z recyklingu

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe Ukłonem w stronę poszanowania dla środowiska jest zastosowanie ekologicznych i zrównoważonych materiałów budowlanych, m.in. drewna z certyfikatem FSC, z którego wykonano elewacje wewnętrzne, tarasy i donice nawadniane wodą z recyklingu

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 34, 35 | Elewacje od strony dziedzińca oraz wody wykonano z paneli aluminiowych, zaś od nabrzeża – z desek

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe Elewacje od strony dziedzińca oraz wody wykonano z paneli aluminiowych, zaś od nabrzeża – z desek

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe Nadwieszenie uformowało bramę do świata sportów wodnych i rekreacji

W projekcie oprócz wykorzystania zrównoważonych rozwiązań istotne jest wzmacnianie więzi społecznych. Pomagają w tym publiczny dziedziniec, plac zabaw czy ścieżka pomiędzy kaskadowymi tarasami

i Autor: studiohanswilschut/ Materiały prasowe 38 | Fasady z desek, którymi wykończono ściany przylegające do tarasów, korespondują z drewnianą promenadą

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 39 | W budynku zaplanowano 442 lokale mieszkalne (od kawalerek po penthouse'y), 234 podziemnych miejsc parkingowych, dodatkowo inwestycja obejmuje 34 parcele na łodzie mieszkalne, 54 miejsca do cumowania statków wycieczkowych, powierzchnie handlowe i gastronomiczne

i Autor: Ossip van Duivenbode/ Materiały prasowe 36, 37 | Nadwieszenie uformowało bramę do świata sportów wodnych i rekreacji

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 13 | Przekrój B-B https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-mMTz-XNvb-FG9y_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-013.jpeg

i Autor: Bjarke Ingels Group (BIG), Barcode Architects/ Materiały prasowe 14 | Przekrój A-A https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-RjLc-cF95-Aq37_blok-sluishuis-w-amsterdamie-bjarke-ingels-group-big-barcode-architects-014.jpeg

i Autor: SIGA/ Materiały prasowe Dużym wyzwaniem był fakt, że budowa odbywała się na wodzie

