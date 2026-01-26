Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mieszkanie Kos w Poznaniu

Nazwa obiektu Mieszkanie Kos w Poznaniu Autorzy Atelier Starzak Strebicki Powierzchnia użytkowa 149.0 m² Data realizacji (koniec) 2021

Rozdzielili apartament na część do mieszkania i pracy

Mieszkanie doświetlone jest z dwóch stron od północy i południa. Istotnym założeniem podczas procesu projektowania było rozdzielenie funkcji mieszkania i pracy tak, aby zagwarantować niezależność każdej z tych stref. Dzięki systemowi przesuwanych drzwi wykonanych na pełną wysokość pomieszczeń uzyskano możliwość hierarchizacji poziomu dostępności przestrzeni oraz wizualnego łączenia lub wydzielania poszczególnych wnętrz w zależności od potrzeb.

Funkcja mieszkalna usytuowana została od znacznie spokojniejszej strony dziedzińca. Centralną, najbardziej dostępną częścią jest salon z aneksem kuchennym. Łazienka zlokalizowana tuż przy wejściu doświetlona została za pomocą przeszklenia od strony kuchni, a sam aneks kuchenny zaprojektowano jako połączenie elementów gotowych z tymi projektowanymi i wykonywanymi na specjalne zamówienie u stolarza. Pokój gościnny to strefa buforowa oddzielająca część dzienną od najbardziej intymnych i prywatnych przestrzeni sypialni z wolno stojącą w pokoju wanną oraz wydzielonej łazienki i garderoby zlokalizowanych w głębi mieszkania.

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

Gabinet i studio fotograficzne

Część pełniąca rolę przestrzeni do pracy – gabinet oraz studio fotograficzne – zlokalizowano od strony ulicy. Studio wyposażone jest w niewielką łazienkę i schowek. Ze względu na funkcję, zarówno ściany, jak i drewno podłogowe pomalowane zostały tu na kolor czarny. Natomiast gabinet wyposażony został w dedykowany regał na książki oraz szafę służącą do przechowywania dokumentów.

Wykończenie wnętrza w dużej mierze charakteryzuje użycie różnych odcieni niebieskiego – ulubionego koloru inwestorów. Projektowana zabudowa została wykonana z laminowanej sklejki brzozowej pokrytej dwustronnie HPL-em w odcieniu błękitnym oraz płyty MDF lakierowanej na granatowo. Posadzkę wykończono szczotkowanym drewnem dębowym, a w łazience użyto płytek ceramicznych barwionych w masie.

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; aksonometria

i Autor: Archiwum serwisu Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; rzut

