Sypialnia z wanną i wielki błękit w kuchni. Ten apartament z przestrzenią do pracy powstał z połączenia dwóch mieszkań

Barbara Tamborska
2026-01-26 15:09

Apartament zlokalizowany na trzecim piętrze budynku w centrum Poznania powstał w wyniku połączenia dwóch mieszkań. Projekt zakładał zaprojektowanie wnętrza w taki sposób, by możliwe było połączenie funkcji mieszkalnej z przestrzenią do pracy. Wykończenie wnętrza w dużej mierze charakteryzuje użycie różnych odcieni niebieskiego – ulubionego koloru inwestorów.

Nowoczesna kuchnia z dominującymi szafkami w odcieniach błękitu i ciemnego grafitu, z drewnianym blatem i dwukomorowym, białym zlewem. Błękitne płytki ścienne i czarna tablica nad blatem tworzą kontrast. To przykład innowacyjnego projektu, o którym przeczytasz więcej na Architektura Murator Plus.

Nowoczesna kuchnia z dominującymi szafkami w odcieniach błękitu i ciemnego grafitu, z drewnianym blatem i dwukomorowym, białym zlewem. Błękitne płytki ścienne i czarna tablica nad blatem tworzą kontrast.
Mieszkanie Kos w Poznaniu

Nazwa obiektu

 Mieszkanie Kos w Poznaniu
Autorzy Atelier Starzak Strebicki
Powierzchnia użytkowa 149.0 m²
Data realizacji (koniec) 2021

Rozdzielili apartament na część do mieszkania i pracy

Mieszkanie doświetlone jest z dwóch stron od północy i południa. Istotnym założeniem podczas procesu projektowania było rozdzielenie funkcji mieszkania i pracy tak, aby zagwarantować niezależność każdej z tych stref. Dzięki systemowi przesuwanych drzwi wykonanych na pełną wysokość pomieszczeń uzyskano możliwość hierarchizacji poziomu dostępności przestrzeni oraz wizualnego łączenia lub wydzielania poszczególnych wnętrz w zależności od potrzeb.

Funkcja mieszkalna usytuowana została od znacznie spokojniejszej strony dziedzińca. Centralną, najbardziej dostępną częścią jest salon z aneksem kuchennym. Łazienka zlokalizowana tuż przy wejściu doświetlona została za pomocą przeszklenia od strony kuchni, a sam aneks kuchenny zaprojektowano jako połączenie elementów gotowych z tymi projektowanymi i wykonywanymi na specjalne zamówienie u stolarza. Pokój gościnny to strefa buforowa oddzielająca część dzienną od najbardziej intymnych i prywatnych przestrzeni sypialni z wolno stojącą w pokoju wanną oraz wydzielonej łazienki i garderoby zlokalizowanych w głębi mieszkania.

Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen

Gabinet i studio fotograficzne

Część pełniąca rolę przestrzeni do pracy – gabinet oraz studio fotograficzne – zlokalizowano od strony ulicy. Studio wyposażone jest w niewielką łazienkę i schowek. Ze względu na funkcję, zarówno ściany, jak i drewno podłogowe pomalowane zostały tu na kolor czarny. Natomiast gabinet wyposażony został w dedykowany regał na książki oraz szafę służącą do przechowywania dokumentów.

Wykończenie wnętrza w dużej mierze charakteryzuje użycie różnych odcieni niebieskiego – ulubionego koloru inwestorów. Projektowana zabudowa została wykonana z laminowanej sklejki brzozowej pokrytej dwustronnie HPL-em w odcieniu błękitnym oraz płyty MDF lakierowanej na granatowo. Posadzkę wykończono szczotkowanym drewnem dębowym, a w łazience użyto płytek ceramicznych barwionych w masie.

Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; fot. Jakub Wittchen
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; aksonometria
Mieszkanie Kos w Poznaniu: apartament z przestrzenią do pracy

Mieszkanie Kos w Poznaniu, proj. Atelier Starzak Strebicki; rzut

