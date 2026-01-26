Spis treści
Mieszkanie Kos w Poznaniu
|
Nazwa obiektu
|Mieszkanie Kos w Poznaniu
|Autorzy
|Atelier Starzak Strebicki
|Powierzchnia użytkowa
|149.0 m²
|Data realizacji (koniec)
|2021
Rozdzielili apartament na część do mieszkania i pracy
Mieszkanie doświetlone jest z dwóch stron od północy i południa. Istotnym założeniem podczas procesu projektowania było rozdzielenie funkcji mieszkania i pracy tak, aby zagwarantować niezależność każdej z tych stref. Dzięki systemowi przesuwanych drzwi wykonanych na pełną wysokość pomieszczeń uzyskano możliwość hierarchizacji poziomu dostępności przestrzeni oraz wizualnego łączenia lub wydzielania poszczególnych wnętrz w zależności od potrzeb.
Funkcja mieszkalna usytuowana została od znacznie spokojniejszej strony dziedzińca. Centralną, najbardziej dostępną częścią jest salon z aneksem kuchennym. Łazienka zlokalizowana tuż przy wejściu doświetlona została za pomocą przeszklenia od strony kuchni, a sam aneks kuchenny zaprojektowano jako połączenie elementów gotowych z tymi projektowanymi i wykonywanymi na specjalne zamówienie u stolarza. Pokój gościnny to strefa buforowa oddzielająca część dzienną od najbardziej intymnych i prywatnych przestrzeni sypialni z wolno stojącą w pokoju wanną oraz wydzielonej łazienki i garderoby zlokalizowanych w głębi mieszkania.
Gabinet i studio fotograficzne
Część pełniąca rolę przestrzeni do pracy – gabinet oraz studio fotograficzne – zlokalizowano od strony ulicy. Studio wyposażone jest w niewielką łazienkę i schowek. Ze względu na funkcję, zarówno ściany, jak i drewno podłogowe pomalowane zostały tu na kolor czarny. Natomiast gabinet wyposażony został w dedykowany regał na książki oraz szafę służącą do przechowywania dokumentów.
Wykończenie wnętrza w dużej mierze charakteryzuje użycie różnych odcieni niebieskiego – ulubionego koloru inwestorów. Projektowana zabudowa została wykonana z laminowanej sklejki brzozowej pokrytej dwustronnie HPL-em w odcieniu błękitnym oraz płyty MDF lakierowanej na granatowo. Posadzkę wykończono szczotkowanym drewnem dębowym, a w łazience użyto płytek ceramicznych barwionych w masie.
