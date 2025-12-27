Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przypominamy materiał, opublikowany w magazynie Architektura-murator w 2022 roku

Dom (nie)powtarzalny Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz

Nazwa obiektu Dom (nie)powtarzalny Autorzy Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz, architekci Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz Współpraca autorska architekci Barbara Ziemba, Aleksandra Stolecka Powierzchnia użytkowa 734 m² Kubatura 3839 m³

Betonowa skóra i ciepłe wnętrza

Dom (nie)powtarzalny powstał na rozległej działce wśród pól i lasów na obrzeżach jednej ze śląskich miejscowości. Pracę nad projektem zespół Archistudia rozpoczął jeszcze w 2012 roku. Budowa wystartowała dwa lata później, a zakończyła się ostatecznie w 2021 roku. Autorom zależało na integracji architektury z otoczeniem. Horyzontalny układ trzech, powtarzalnych z pozoru pawilonów ukrywa trzy różne strefy domu: mieszkalną, sypialną i rekreacyjną.

Pawilony ubrane w surową, betonową skórę skrywają ciepłe wnętrza.

Okna kadrują najpiękniejsze widoki

Drewniane tarasy płynnie łączą się z zielonym sąsiedztwem, a wysunięte nad nimi okapy skutecznie chronią szklane elewacje przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym – tłumaczą projektanci.

i Autor: Archiwum serwisu Dom (nie)powtarzalny, proj. Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz; fot. Tomasz Zakrzewski / Archifolio

Wszystkie przeszklenia zostały przy tym tak rozplanowane, by kadrować widoki na najbardziej atrakcyjne fragmenty krajobrazu, zapraszając go niejako do środka domu.

Niepowtarzalny, choć z powtarzalnych segmentów

Funkcję ogrodu pełni tu stary sad z drzewami jabłoni. Dodatkową zieloną przestrzeń urządzono na dachach poszczególnych brył.

- Powstał dom indywidualny, niepowtarzalny, mimo że składa się z takich samych powtarzalnych segmentów, których kompozycja ma sprawić wrażenie osadzonych w krajobrazie na trzech różnych poziomach – mówią architekci.

Elementem łączącym ogród z wnętrzem jest również oranżeria, stanowiąca strefę relaksu i odpoczynku. Dopełnieniem całości są naturalne materiały wykończeniowe oraz nowoczesne meble, tworzące harmonijną, minimalistyczną kompozycję brył, płaszczyzn, kolorów i faktur. Powierzchnia użytkowa Domu (nie)powtarzalnego wynosi 734 m².