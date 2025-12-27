Ten dom ma ponad 700 metrów i składa się z trzech brył. Dom (nie)powtarzalny w betonowej skórze

Agata Biskupska-Kosmala
Archistudio
2025-12-27 6:06

Jest w nim basen i oranżeria, a wszystkie przeszklenia zostały przy tym tak rozplanowane, by kadrować widoki na najbardziej atrakcyjne fragmenty krajobrazu. W malowniczym otoczeniu jednej ze śląskich wsi, wśród pól i lasów stanął Dom (nie)powtarzalny. To realizacja Archistudia Studniarek + Pilinkiewicz. Horyzontalny układ trzech, powtarzalnych z pozoru pawilonów ukrywa trzy różne strefy domu: mieszkalną, sypialną i rekreacyjną.

Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r.

Przypominamy materiał, opublikowany w magazynie Architektura-murator w 2022 roku

Dom (nie)powtarzalny Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz

Nazwa obiektu Dom (nie)powtarzalny
Autorzy Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz, architekci Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz
Współpraca autorska architekci Barbara Ziemba, Aleksandra Stolecka
Powierzchnia użytkowa 734 m²
Kubatura 3839 m³

Betonowa skóra i ciepłe wnętrza

Dom (nie)powtarzalny powstał na rozległej działce wśród pól i lasów na obrzeżach jednej ze śląskich miejscowości. Pracę nad projektem zespół Archistudia rozpoczął jeszcze w 2012 roku. Budowa wystartowała dwa lata później, a zakończyła się ostatecznie w 2021 roku. Autorom zależało na integracji architektury z otoczeniem. Horyzontalny układ trzech, powtarzalnych z pozoru pawilonów ukrywa trzy różne strefy domu: mieszkalną, sypialną i rekreacyjną.

Pawilony ubrane w surową, betonową skórę skrywają ciepłe wnętrza.

Okna kadrują najpiękniejsze widoki

Drewniane tarasy płynnie łączą się z zielonym sąsiedztwem, a wysunięte nad nimi okapy skutecznie chronią szklane elewacje przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym – tłumaczą projektanci. 

Dom (nie)powtarzalny na Śląsku

i

Autor: Archiwum serwisu Dom (nie)powtarzalny, proj. Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz; fot. Tomasz Zakrzewski / Archifolio

Wszystkie przeszklenia zostały przy tym tak rozplanowane, by kadrować widoki na najbardziej atrakcyjne fragmenty krajobrazu, zapraszając go niejako do środka domu.

Niepowtarzalny, choć z powtarzalnych segmentów

Funkcję ogrodu pełni tu stary sad z drzewami jabłoni. Dodatkową zieloną przestrzeń urządzono na dachach poszczególnych brył.

- Powstał dom indywidualny, niepowtarzalny, mimo że składa się z takich samych powtarzalnych segmentów, których kompozycja ma sprawić wrażenie osadzonych w krajobrazie na trzech różnych poziomach – mówią architekci.

Elementem łączącym ogród z wnętrzem jest również oranżeria, stanowiąca strefę relaksu i odpoczynku. Dopełnieniem całości są naturalne materiały wykończeniowe oraz nowoczesne meble, tworzące harmonijną, minimalistyczną kompozycję brył, płaszczyzn, kolorów i faktur. Powierzchnia użytkowa Domu (nie)powtarzalnego wynosi 734 m².

