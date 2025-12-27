Spis treści
Przypominamy materiał, opublikowany w magazynie Architektura-murator w 2022 roku
Dom (nie)powtarzalny Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz
|Nazwa obiektu
|Dom (nie)powtarzalny
|Autorzy
|Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz, architekci Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz
|Współpraca autorska
|architekci Barbara Ziemba, Aleksandra Stolecka
|Powierzchnia użytkowa
|734 m²
|Kubatura
|3839 m³
Dom (nie)powtarzalny powstał na rozległej działce wśród pól i lasów na obrzeżach jednej ze śląskich miejscowości. Pracę nad projektem zespół Archistudia rozpoczął jeszcze w 2012 roku. Budowa wystartowała dwa lata później, a zakończyła się ostatecznie w 2021 roku. Autorom zależało na integracji architektury z otoczeniem. Horyzontalny układ trzech, powtarzalnych z pozoru pawilonów ukrywa trzy różne strefy domu: mieszkalną, sypialną i rekreacyjną.
Pawilony ubrane w surową, betonową skórę skrywają ciepłe wnętrza.
Okna kadrują najpiękniejsze widoki
Drewniane tarasy płynnie łączą się z zielonym sąsiedztwem, a wysunięte nad nimi okapy skutecznie chronią szklane elewacje przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym – tłumaczą projektanci.
Wszystkie przeszklenia zostały przy tym tak rozplanowane, by kadrować widoki na najbardziej atrakcyjne fragmenty krajobrazu, zapraszając go niejako do środka domu.
Niepowtarzalny, choć z powtarzalnych segmentów
Funkcję ogrodu pełni tu stary sad z drzewami jabłoni. Dodatkową zieloną przestrzeń urządzono na dachach poszczególnych brył.
- Powstał dom indywidualny, niepowtarzalny, mimo że składa się z takich samych powtarzalnych segmentów, których kompozycja ma sprawić wrażenie osadzonych w krajobrazie na trzech różnych poziomach – mówią architekci.
Elementem łączącym ogród z wnętrzem jest również oranżeria, stanowiąca strefę relaksu i odpoczynku. Dopełnieniem całości są naturalne materiały wykończeniowe oraz nowoczesne meble, tworzące harmonijną, minimalistyczną kompozycję brył, płaszczyzn, kolorów i faktur. Powierzchnia użytkowa Domu (nie)powtarzalnego wynosi 734 m².