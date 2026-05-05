Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim

Cztery polskie realizacje są w finale konkursu Baumit Life Challenge. Wśród nich Murawa 2 w Poznaniu, w kategorii dom jednorodzinny. Opisywaliśmy ten budynek dokładnie w materiale, w którym zastanawialiśmy się, czy Murawa 2 to drugi Nowy Strzeszyn red. Magdaleny Mojduszki. Pisaliśmy wówczas: Architektom zależało na stworzeniu otwartego i dostępnego osiedla w gęstej zabudowie, gotowego do spotkań. Zaprojektował je Szymon Januszewski z pracowni Insomnia.

Baumit Life Challenge. Co to za konkurs

To międzynarodowy konkurs obejmujący projekty z całej Europy i prezentujący najciekawsze przykłady współczesnej architektury wykorzystującej kompletne systemy fasadowe Baumit. Projekty rywalizują w nim o tytuł Europejskiej Fasady Roku. To wyróżnienie trafia do obiektów, które w wyjątkowy sposób łączą wysoką jakość architektury z dopracowaną koncepcją elewacji.

W tym roku Do konkursu zgłoszono 342 budynki z 21 krajów Europy, a w pierwszym etapie głosowania jury wyłoniło po 6 najlepszych realizacji w każdej z 6 kategorii. W gronie 36 finalistów, pozostających w grze o najwyższą stawkę, znalazły się aż cztery budynki z Polski. Wśród nich - dom w Poznaniu. A także Bernardyńska 4 we Wrocławiu (kat. budynek wielorodzinny nowy), przedszkole „Ptasie Radio” w Bobrownikach (kat. budynek niemieszkalny nowy) i Dom Szczotkowany w Swarzędzu. Zobaczcie ten dom i czytajcie dalej.

Murawa 2 w Poznaniu - zespół niskiej zabudowy

Murawa 2 w Poznaniu (w konkursie - w kat. budynek jednorodzinny nowy) – to kameralny zespół niskiej zabudowy, który w założeniu ma stanowić pomost między intymnością domu jednorodzinnego a funkcjonalnością nowoczesnego osiedla. Architektura projektu opiera się na grze tekstur i stonowanej palecie barw, co podkreśla spójność całego założenia. Materiały elewacyjne w połączeniu z przemyślaną kompozycją brył tworzą przestrzeń o wysokich walorach estetycznych. To miejsce ma sprzyjać budowaniu relacji sąsiedzkich.

Osiedle jest w centrum Poznania, w sąsiedztwie Parku Cytadela, na działce objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tworzy je w sumie 16 niskokondygnacyjnych budynków dwulokalowych. Inwestorowi, czyli firmie Area Development – zależało na optymalnym zagospodarowaniu działki położonej pomiędzy ulicami Murawa, Winogrady i Gromadzka. Architektom – na stworzeniu otwartego i dostępnego osiedla w gęstej zabudowie, gotowego do spotkań.

Architekt Szymon Januszewski o projekcie dla Area Development

Architekt Szymon Januszewski tak pisał o projekcie dla Architektury -murator: Jestem zwolennikiem tego, żeby w miastach budować możliwie gęsto, aby zapobiegać rozlewaniu się miast. Gęsta zabudowa ma to do siebie, że tworzy urbanistykę.

Jakie wyzwania stały przed nim przy projektowaniu tego osiedla? Przestrzeń została podzielona na „gniazda”, czyli małe grupy sąsiedzkie z 6 lokalami skupionymi wokół trzonów komunikacyjnych. Jest też jedna wspólna przestrzeń z siedziskami otoczonymi zielenią w pełni otwartą i dostępną dla wszystkich.

Kluczowe było opracowanie bryły na tyle elastycznej, by można ją było dowolnie „obracać”, zapewniając mieszkaniom doświetlenie, i to bez rozbudowy typologii. Lokalizacja poszczególnych budynków z jednospadowymi dachami na działce wiązała się z pewnymi konfliktami prywatności, a architektom zależało nam na tym, żeby dać ludziom i światło, i prywatność. Ostatecznie budynki są bardzo dobrze doświetlone, bo właściwie każde z 32 mieszkań jest otwarte na cztery strony świata.

Na działce stał wcześniej pawilon i rosły wierzby. Nie wycięli ich

Szymon Januszewski: Na tym terenie kiedyś stał pawilon handlowy i on w zasadzie zajmował powierzchnię całej działki. Drzewa, głównie wierzby, rosły głównie na jej obrzeżach i z założenia definiowały to, w jakich rytmach możemy postawić budynki. Ich bryły i elewacje, szczególnie od strony ulicy Murawa, były kształtowane koronami drzew.

Wierzby specjalnie przycinaliśmy, formowaliśmy, musieliśmy się trochę pomęczyć ze wspornikami, żeby przetrwały. W końcu drzewa były tam pierwsze, dlatego to architektura musiała dostosować się do zastanego krajobrazu, a nie odwrotnie - podkreśla Januszewski.

Do współpracy przy projekcie zieleni osiedla architekci zaprosili Joannę Morawską z Obrazu Zieleni. - już teraz widać, że wcześniej niemal całkowicie zabetonowana działka zmienia się w enklawę zieleni - podsumowała red. Magdalena Mojduszka.

Gala Baumit Life Challenge w Budapeszcie

Zwycięzcy Baumit Life Challenge zostaną ogłoszeni w maju podczas uroczystej gali w Budapeszcie na Węgrzech. Obiekty, które zwyciężą w swoich kategoriach, otrzymają tytuł Europejskiej Fasady Roku 2026, natomiast jedna realizacja spośród wszystkich finalistów zdobędzie nagrodę główną – Baumit Life Challenge Award 2026 dla najlepszej fasady Starego Kontynentu.

