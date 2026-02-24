Kiedyś, to było: powojenne place zabaw

W czasach powojennych, kiedy Europa na potęgę zabudowywała mieszkania nowymi osiedlami, części wspólne pokrywały kolejne place zabaw i parki pełne przyrządów do zabawy dla dzieci. W Polsce budżety i zasoby materiałów były mocno ograniczone, ale architekci stale współpracowali z artystami, zaprojektowanie czegoś z niczego nie było zatem szczególnie trudne. Tym bardziej, że architektów i plastyków nie ograniczały w tym sztywne normy i regulacje, przepisy i parametry.

I tak w polskich miastach obok piaskownic i huśtawek pojawiały się przeznaczone dla dzieci betonowe formy abstrakcyjne oddziałujące na bujną wyobraźnię oraz mniejsze i większe zwierzęta. Wykonane „na zamówienie” lub sklecone z odpadów budowlanych przez zespoły projektowe osiedli. Tam, gdzie nie wystarczyło środków nawet na to, dzieci i tak angażowały do zabaw otoczenie - pozostawione przez budowlanych wielkie płyty, góry żwiru, drzewa, stelaże, donice, trzepaki.

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Niedźwiadki z Parku Niedźwiadków (1969), proj. Augustyn Dyrda

Betonowy zwierzyniec Tychów

Były w czasie PRL-u miasta, które budowały się prężniej niż pozostałe, architekci mieli nieco większe możliwości, a materiały przydzielano lżejszą ręką. Jednym z nich były Tychy. Oprócz mnóstwa rzeźb plenerowych i licznych mozaik ceramicznych zdobiących szkoły, spółdzielnie, biblioteki, sklepy i zakłady pracy, powstały tu również niecodzienne formy na place zabaw: żubry (przeplotnie) i prawdopodobnie najbardziej znany spośród wszystkich powojennych placów zabaw w Polsce – wielki betonowy słoń-zjeżdżalnia (choć każdy zobaczy w nim co innego; autorka artykułu - lwa).

Słoń, choć to motyw popularny zarówno na polskich ówczesnych placach zabaw, jak i w innych państwach bloku wschodniego, w Tychach (podobnie zresztą jak i żubry) zyskał nieco bardziej zdekonstruowaną formę, wyróżniając się spoza standardowych wtedy rakiet, lokomotyw, figuratywnie przedstawionych zwierząt czy pełnoprawnych pojazdów wojskowych instalowanych dzieciom w przestrzeniach między blokami.

Dla porządku dodać należy, że w Tychach poza żubrami-przeplotniami i słoniem-zjeżdżalnią znajdziemy również m.in. rzeźby betonowych niedźwiadków (w parku), stada lwów (wkomponowanych w plac zabaw) czy gęś i żabę (na rzeźbie "Chłopcy z gęsią").

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Przeplotnia Żubr na osiedlu D (1957), proj. Andrzej Musialik

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Rzeźba "Chłopcy z gęsią" na os. B (1956), proj. A. Dyrda, T. Głód

Projekt wielkiego słonia: architekt i rzeźbiarz

Skupmy się jednak na słoniu – powstał formalnie jako Rzeźbiarskie Formy Zabawowe pośród bloków osiedla G w 1979 roku, a jego autorami są Wojciech Firek i Andrzej Getter. Postać słonia kompozycyjnie rozciągnęli w abstrakcyjną formę wynurzającą się jako fale z zieleni po drugiej stronie chodnika. Dziś przerywa ją współczesna rzeczywistość regulacji w postaci metalowego ogrodzenia przełożonego ponad betonowymi formami.

Prof. Wojciech Firek, rzeźbiarz, skończył krakowską ASP i pozostał z nią naukowo związany. Był uczniem Mariana Koniecznego, którego można uznać za jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy z potężnym dorobkiem przypadającym głównie na lata powojenne. Prace Firka znajdują się dziś w galeriach i kolekcjach prywatnych na całym świecie.

Prof. Andrzej Getter, architekt i rzeźbiarz, jest absolwentem Politechniki Śląskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, z którą również związał się na stałe. Do 2020 roku prowadził Autorską Pracownię Projektowo-Plastyczną w Krakowie zajmując się głównie architekturą użyteczności publicznej – zaprojektował m.in. kładkę Bernatka w Krakowie. Jego rzeźby wystawiano w całej Europie.

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Rzeźbiarskie Formy Zabawowe na os. G (1979), proj. W. Firek, A. Getter

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Rzeźbiarskie Formy Zabawowe na os. G (1979), proj. W. Firek, A. Getter

Słoń przegrał ze złomiarzami

Z dzisiejszej perspektywy trudno patrzeć na betonowe zjeżdżalnie ze zrozumieniem. Stoją od Polski, przez dawną Jugosławię i Czechosłowację po Niemcy. Trzeba jednak pamiętać, że pierwotnie wyłożone były gładką miedzianą powierzchnią, a ślizg działał jak należy. Oraz - przede wszystkim - że były to inne czasy. Nie wiadomo, kiedy tyski ślizg przegrał ze złomiarzami. Później przegrała też stalowa drabinka – być może już celowo, dla bezpieczeństwa użytkowników.

Przez wzgląd na bezpieczeństwo wielu rodzicom trudno wyobrazić sobie zabawę dzieci na betonowych kanciastych konstrukcjach nieopracowanych pod kątem potencjalnych urazów. Jako efekt uboczny zmiany w myśleniu o przestrzeni do zabawy w latach 90. wiele rzeźb plenerowych angażowanych przez dzieci do codziennych wspinaczek, przesiadywania i budowania bazy, bezpowrotnie zniknęło z polskich miast. Choć o ich odsłonięciu w obecności artysty i władz donosiły niegdyś gazety, demontowane były w ciszy, a dziś popadły w zapomnienie. Dużą część „przygarnięto” też w mniej jasnych okolicznościach i ślad po nich zaginął.

Dziś tyskie (i nie tylko) betonowe rzeźbiarskie formy zabawowe nie służą już dzieciom, można je jednak wciąż oglądać jako rzeźby i świadków czasu. Chciałoby się jednak, by te historyczne dzieła sztuki, dalekie przecież od anonimowych, były nieco bardziej zadbane. Tak, jak u naszych zachodnich sąsiadów.

