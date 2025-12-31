Spis treści
|Nazwa obiektu
|Dom Cube-2-box
|Adres obiektu
|Mysłowice
|Autorzy
|Krzysztof Zalewski, Adam Gil, Paweł Zalewski
Rozbudowa domu kostki. Zamiast jednej kostki - trzy
Jednym z podstawowych założeń projektu była reorganizacja układu funkcjonalnego domu, zarówno wewnątrz, jak i przestrzeni otaczającej. Przestrzeń wejściową zlokalizowano bezpośrednio od strony ulicy (dotychczasowe wejście do domu znajdowało się z tyłu budynku), co uwolniło przestrzeń rekreacyjną ogrodu.
Rozbudowa istniejącej "kostki" przewidywała dostawienie do niej dwóch kolejnych, ustawionych na sobie. Dolne pudełko mieści ganek i wiatrołap oraz pokój będący przedłużeniem strefy dziennej istniejącego obiektu.
Górny box zawiera sypialnię przeniesioną z części istniejącej, co pozwoliło na realizację obszernej łazienki na piętrze.
Posadowienie kostek na uprzednio przygotowanych słupkach fundamentowych, wzmaga wrażenie oderwania kubatur od ziemi. Założeniem kompozycyjnym było także wyartykułowanie elementów dodanych w bryle budynku – jasne białe pudełka kontrastują z utrzymaną w szarościach częścią istniejącą.
Nowe kostki w technologii drewnianej
Do rozbudowy kostki zastosowano systemową technologię budowy domów drewnianych WOLF. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na realizację rozbudowy z gotowych elementów, ścian i stopów, dostarczonych z zakładów prefabrykacji. Pozwoliło to na zminimalizowanie kosztów i maksymalne skrócenie czasu budowy.
Fundament istniejącej kostki wykonany został w technologii tradycyjnej. Całość posadowiono na ławach fundamentowych, a ściany piwnic wykonano jako betonowe. Posadowienie nowej części domu zaprojektowano jako ławy i stopy fundamentowe.
Więcej powierzchni użytkowej
Powierzchnia użytkowa przed przebudową wynosiła 151 m², po przebudowie - 193 m². Powierzchnia zabudowy przed przebudową była 90 m², po przebudowie - 117 m². Powierzchnia działki: 525 m².
Przy rozbudowie starej kostki zdecydowano się także na taras na poziomie kondygnacji parteru, do którego bezpośredni dostęp jest z pokoju dziennego. Drugi taras powstał na kondygnacji piętra z sypialni.
Dom Cube-2-box z nagrodami
Dom w Mysłowicach otrzymał nominację w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego. Został też wybrany do dziesiątki projektów reprezentujących Polskę podczas wystawy domów jednorodzinnych w Krajach Grupy Wyszehradzkiej „V4 Family Houses”.