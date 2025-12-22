Zabytkowa kamienica Karola Mintera jak nowa. To część inwestycji Port Praski

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kamienica Karola Mintera na Pradze-Południe. Remont zakończony

Kamienica Karola Mintera została wybudowana w latach 1860–1863 na rogu ul. Sierakowskiego i Okrzei na Pradze-Południe. Przez lata był m.in. szkołą i budynkiem mieszkalnym. Teraz stanie się hotelem, nad czym od 2019 r. pracuje spółka Port Praski.

W grudniu 2025 r. inwestor pochwalił się zakończeniem renowacji zabytkowej kamienicy. Na froncie budynku odtworzono balkony zgodne z duchem epoki, wsparte na zrekonstruowanych, ozdobnych konsolach. Pierwotną koncepcję tego miejsca opracowała pracownia APA Wojciechowski Architekci, zaś finalny projekt przygotowała pracownia Tremend.

Wnętrze kamienicy zachowa dwupoziomową salę audytoryjną – relikt po dawnym męskim gimnazjum. Ta przestrzeń zostanie zintegrowana z nowym układem funkcjonalnym i zaadaptowana na cele hotelowe, przy jednoczesnym utrzymaniu oryginalnych detali dekoracyjnych. Projekt zakłada także rekonstrukcję elewacji wewnętrznych i zewnętrznych, klatki schodowej oraz ochronę fragmentów kolebkowych stropów w piwnicach. Całość prac realizowana jest w bliskiej kooperacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Jaki będzie hotel w dawnej kamienicy Mintera?

Kamienica Mintera w połączeniu z przyległą, nowoczesną zabudową utworzy kompleks dla czterogwiazdkowego hotelu marki AC Hotels należącej do Marriott International – pierwszego takiego obiektu w Warszawie. Hotel zajmie ponad 7 tys. mkw. powierzchni użytkowej i zapewni gościom 113 współczesnych pokoi, stworzonych z myślą o maksymalnym komforcie.

W strefach wspólnych pojawi się lobby AC Lounge, doskonałe do pracy, spotkań biznesowych i towarzyskich, a także bar oraz restauracja. Goście będą mogli korzystać z nowoczesnej sali konferencyjnej o powierzchni 450 mkw., siłowni i strefy SPA. Zarządcą hotelu będzie spółka Dobry Hotel.

Według inwestora nowy obiekt idealnie wpisze się w wyjątkową, centralną pozycję Portu Praskiego oraz bliskość Wisły, która z każdym rokiem przyciąga na Starą Pragę coraz więcej odwiedzających, pobudzając rozwój tej dzielnicy. Po finalizacji AC Hotel Warsaw Port Praski zaoferuje ponad 7 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej i stanie się debiutem marki w stolicy.

Co dalej z inwestycją Port Praski?

Aktualnie proces zabudowy Portu Praskiego skupia się na etapie „Doki” – budowie 337 mieszkań przy ul. J. Zamoyskiego oraz 935 na portowym pirsie, łącznie dla ok. 2350 mieszkańców, dla których przewidziano 1200 podziemnych miejsc parkingowych. Planowane są budynki o wysokości 4-7 pięter (z dominantą 10-piętrową), a także bulwar wzdłuż nabrzeża. Inwestycja realizowana jest w trybie lex developer. Przypomnijmy, iż pierwotny projekt Portu Praskiego przygotowało biuro JEMS Architekci, zaś dokończeniem projektu zajęła się pracownia APA Wojciechowski.

