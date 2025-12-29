Zbór - odrobina historii

Świątynia została zbudowana w 1819 r. dla Mennonitów. Po II wojnie światowej zbór przez pewien czas niszczał. W tym czasie rozgrabieniu uległo jego całe drewniane wyposażenie. Gruntowny remont i odbudowę planował przeprowadzić Zjednoczony Kościół Chrystusowy, któremu władze przekazały budynek, ale związek wyznaniowy został zawieszony i dopiero pod koniec lat 50. ruszyły prace; w 1958 r. poświęcono świątynię.

Od 1987 r. budynek był własnością i siedzibą Kościoła Zielonowiątkowego. Kilka lat temu przejęły go władze Gdańska. Zielonoświątkowcy przenieśli się tuż przed remontem niedawno na tereny postoczniowe. Budynek użytkuje Capella Gedanensis, która koncertuje tutaj już od 12 lat. Dlatego powstanie tu m.in. nowoczesna sala koncertowa dla widowni mieszczącej około 150 osób.

Po remoncie nikt nie pozna zboru na Biskupiej Górce

Prace remontowe w dawnej świątyni przy ul. Menonitów 2A już się rozpoczęły. Będzie to kompleksowa modernizacja i adaptacja tego zabytkowego budynku na potrzeby działalności kulturalnej, przy jednoczesnym poszanowaniu jego historycznej formy architektonicznej. Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich.

Po ich zakończeniu obiekt ten ma stać się nowoczesnym centrum muzyczno-kulturalnym, dostępnym dla szerokiego grona odbiorców.

W ramach inwestycji zaplanowano remont i dostosowanie dotychczasowej sali koncertowej do współczesnych wymogów. Wymienione zostaną podłogi, scena i podesty balkonowe, do tego przebudowana i rozbudowana zostanie kruchta zachodnia. Plany zakładają także odbudowę kruchty północnej w historycznej formie i konstrukcji drewnianej. Wykonane zostaną również konkretne prace konserwatorskie, w tym odtworzenie i rekonstrukcja historycznych elementów wyposażenia takich jak empory i ambona. Wymieniona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa, wykonane nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, grzewcze i przeciwpożarowe. Budynek zostanie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnim etapem inwestycji będzie wyposażenie dawnej świątyni w nowoczesne systemy nagłośnieniowe, oświetleniowe i reżyserskie.

Ryglowy zabytek w sercu Gdańska

Zbór znajduje się w rejestrze zabytków od 1973 r. Według opisu z rejestru wynika, że jest to obiekt ryglowy, którego szkielet tworzą nośne słupy z drewna sosnowego o przekroju 35x45 oraz 45x45 cm. Wypełnia mur ceglany na zaprawie cementowo-wapiennej. Jest to budynek niepodpiwniczony z ceglanymi fundamentami. Strop podwieszony jest do dwóch biegnących wzdłuż hali podciągów drewnianych z belek podwójnych wspierających się na 4 słupach.

Więźba dachowa oryginalna drewniana z elementów. Pokrycie dachu stanowi dachówka holenderska ułożona w koronkę.

Kościół halowy z czterema słupami w środku. Ciekawostką jest, że forma zboru jest nawiązaniem do tradycji biblijnych – oprócz 4 słupów jest tu 12 filarów na zewnątrz, wymiary budynku to 7 × 7 metrów, co daje przekątną 12 m. Liczby te oznaczają 4 ewangelistów, 12 apostołów, 7 błogosławieństw. Do wnętrza prowadzą trzy wejścia dla wiernych od północy i zachodu oraz dla pastora od południa. Od strony północnej znajduje się we wnętrzu drewniany chór. Część ołtarzowa i zakrystia położone są wyżej od części przeznaczonej dla wiernych. Posadzka jest z terakoty. Ozdobą bocznych ścian są duże półkoliście zwieńczone okna. Oryginalna ryglowa bryła została pokryta tynkiem. Z zewnątrz nośne słupy są ozdobione niewielkimi głowicami upodabniając je do kolumn.