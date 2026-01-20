Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiedza, odpowiedzialność i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie uczestników w szerokim zakresie zagadnień związanych z ochroną, restauracją i konserwacją obiektów zabytkowych oraz dzieł sztuki. Program został zaprojektowany z myślą o osobach, które w swojej pracy zawodowej odpowiadają za dobra kultury lub planują taką odpowiedzialność podjąć.

Szczególny nacisk położono na kwestie pozyskiwania funduszy i dofinansowań na realizację projektów oraz na umiejętne zarządzanie tymi procesami. Program i sposób prowadzenia zajęć mają także wspierać budowanie społeczeństwa zaangażowanego i wrażliwego na kulturę oraz sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i dóbr narodowych.

Studia adresowane są m.in. do pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zabytków, pracowników organizacji pozarządowych, instytucji kultury, biur architektonicznych specjalizujących się w obiektach zabytkowych, edukatorów i animatorów kultury, a także kolekcjonerów, pasjonatów sztuki oraz osób związanych z zarządzaniem dobrami kultury.

Program oparty na doświadczeniu ekspertów

Program studiów obejmuje osiem modułów prowadzonych przez specjalistów z zakresu konserwacji, zarządzania, prawa, marketingu oraz nauk o kulturze. Uczestnicy poznają m.in. zagadnienia edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego, etyczne i filozoficzne podstawy ochrony sztuki, modele zarządzania zespołami i projektami konserwatorskimi, a także administracyjne i prawne konsekwencje ochrony zabytków.

W programie znalazły się również moduły poświęcone prawnym ramom działalności twórczej i ochrony dziedzictwa kulturowego, roli administracji publicznej jako strażnika dóbr kultury, marketingowi oraz pozyskiwaniu funduszy, a także zagadnieniom związanym ze sztuką współczesną jako dobrem kultury.

Obecnie trwa rekrutacja na II edycję studiów. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2026 roku, pod adresem e-mail: [email protected] Studia rozpoczynają się w drugiej połowie lutego 2026 roku, trwają dwa semestry, a liczba miejsc wynosi 27.