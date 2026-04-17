Achitektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury, zapowiedź

Absolwenci PK stworzą projekt pro bono

W ciągu trzech lat na krakowskich Czyżynach powinno stanąć nowe centrum kulturalno-społeczne Kwadrat 2.0, mówi rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata. Całość ma kosztować uczelnię ok 40 milionów złotych, ale pierwsza oszczędność już jest: projekt bezpłatnie stworzy pracownia SAO Architecture znana w Krakowie z przebudowy Miastoprojektu, nazywanego powszechnie „hotelem De Niro”.

Firma szacuje wartość projektu na 1,35 mln zł. Darowizna zakłada również opracowanie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego, koordynację międzybranżową, uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych i pozwolenia na budowę oraz przekazanie praw autorskich i majątkowych do projektu i nieodpłatny nadzór autorski nad realizacją. Umowę już podpisano.

— Chcemy budować miasto, a współpraca z taką instytucją jak Politechnika nam bardzo w tym pomaga – mówi nam prezes SAO, Grzegorz Skawiński. I tłumaczy, skąd decyzja na współpracę nieodpłatną. — Widzimy wyzwanie, przed którymi stają w Polsce uczelnie, przed którymi staje Politechnika, projekt jest absolutnie ambitny i my, biorąc pod uwagę obszar, w którym się poruszamy, czyli biznesu, w którym możemy już sobie na to pozwolić, chcemy złożyć pewnego rodzaju kontrybucję. Z racji tego, że mój wspólnik jest absolwentem Politechniki, a ten projekt pojawił się obecnie na naszym timelinie, to z przyjemnością to robimy.

i Autor: Politechnika Krakowska / SAO/ Materiały prasowe

Kultura, strzelnica, dzielnica. I bunkier

Nazwa Kwadrat 2.0 nie jest oczywiście przypadkowa. Kwadrat to nazwa klubu studenckiego, który w Krakowie i nie tylko istnieje również poza świadomością studentów PK. Tutaj od dekad organizowane są koncerty i wydarzenia kulturalne. Kwadrat nie przeszedł jeszcze jednak gruntownego remontu jak „konkurencyjny” Klub Studio AGH o podobnej funkcji. Politechnika chce, by w nowej odsłonie Kwadrat 2.0 wciąż służył wszystkim – i studentom, i mieszkańcom Czyżyn oraz Nowej Huty, jednocześnie realizując zieloną koncepcję rozwoju kampusu. — Chcemy tu stworzyć naszą „Dolinę innowacji” – światowej klasy wizytówkę uczelni technicznej i akademickiego miasta, łączącą mądrze zaaranżowaną zieleń z wysokiej klasy architekturą – mówi rektor PK.

Budynek będzie wielofunkcyjny. Jak informują architekci, na dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej będą się odbywać „koncerty, wystawy sztuki, spektakle teatralne, pokazy i festiwale filmowe, warsztaty i zajęcia artystyczne, lekcje tańca, warsztaty innowacji dla osób w każdym wieku (od przedszkolaka do seniora), otwarte wykłady i prelekcje, wydarzenia związane z nauką, historią, literaturą, muzyką, spotkania autorskie i kluby dyskusyjne”. Ale to nie koniec listy: Politechnika Krakowska złożyła już propozycję radzie Dzielnicy XIV Czyżyny, by w nowym budynku uruchomiła swoje stałe biuro. W podziemiach natomiast ma zostać zorganizowana bardzo dobrze wygłuszona strzelnica i bunkier.

i Autor: Politechnika Krakowska / SAO/ Materiały prasowe

Skoro już schodzimy pod ziemię, relatywnie niewielkim kosztem będzie można przystosować tę przestrzeń do tego, aby pełniła ona funkcję doraźnego schronienia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stworzyć przestrzeni na kilka tysięcy ludzi, ale kilkaset osób będzie mogło się tam schronić w sytuacji, której nie chcielibyśmy, by kiedykolwiek nastąpiła, ale może się zdarzyć, więc przygotowujemy się do tego. Wszystkie obiekty, które budujemy będą miały taką funkcję. Będzie to miejsce dostępne dla osób, które będą w okolicy

— mówi nam rektor PK Andrzej Szarata.

Program jest zatem bogaty. — Przestrzeń, w której nauka i technika łączą się z kulturą i sztuką — podsumowuje rektor Szarata. Pomoże go realizować główna sala koncertowa klubu mogąca pomieścić 1000-1200 osób. Kwadrat 2.0 będzie zupełnie nowym budynkiem, ale co ważne, stary obiekt nie zostanie rozebrany. Jego nowa funkcja zostanie wybrana we współpracy ze studentami, którym ma służyć.

Innowacje i patenty Politechniki Krakowskiej

Politechnika idzie z duchem czasu i zapewnia, że plac budowy Kwadratu 2.0 będzie żywym laboratorium technologii rozwijanych w murach uczelni.

Chcielibyśmy, aby obiekt spełniał wszystkie wymagania, które teraz stawia się nowoczesnym budynkom, czyli żeby był zeroemisyjny, był obiektem, który będzie bardzo energooszczędny, będzie wpisywał się w tę zieloną wizję rozwoju Politechniki Krakowskiej, a my jako Politechnika mamy mnóstwo rozwiązań, patentów technologicznych, które chcielibyśmy spróbować tam wykorzystać. Począwszy od rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów, a skończywszy na samych rozwiązaniach dotyczących choćby wentylacji czy klimatyzacji. To są rozwiązania, które czasem pojawiają się w głowach naszych studentów, naszych pracowników, czasem są materializowane w postaci patentów, ale każde z tych rozwiązań chcielibyśmy przetestować tak, żeby ten obiekt pełnił funkcję żywego laboratorium

— mówi nam rektor.

Część kosztów realizacji mają pokryć dofinansowania.

