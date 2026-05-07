SARP ogłosił nominacje do Nagrody Roku 2026. To propozycja 21 najciekawszych realizacji architektonicznych w Polsce

Karolina Krasny
2026-05-07 14:57

Jury konkursu Nagroda Roku SARP wybrało 21 realizacji architektonicznych, które zostały nominowane w tegorocznej edycji jednego z najważniejszych konkursów architektonicznych w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. budynki mieszkalne, obiekty edukacyjne i kulturalne, projekty przestrzeni publicznych oraz realizacje związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną dziedzictwa. Laureatów poznamy 11 czerwca podczas gali w Warszawie.

Kto zasiadł w tegorocznym jury?

Konkurs NAGRODA ROKU organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich należy do najszerzej komentowanych wydarzeń polskiego środowiska architektonicznego. Jego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych realizacji architektonicznych, które powstały w ostatnim czasie, a także promowanie odpowiedzialnego podejścia do przestrzeni i "dobrych praktyk w projektowaniu".

W tegorocznej edycji konkursu obrady Jury odbyły się w składzie złożonym z przedstawicieli środowiska architektonicznego, konserwatorskiego oraz partnerów konkursu. W obradach uczestniczyli Marek Chrobak, Prezes SARP, przewodniczący Jury; Natalia Balcerzak, przedstawicielka Rady Prezesów SARP; Ewa Knaflewska, przedstawicielka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Agnieszka Stefańska, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz; Maciej Jeżewski, przedstawiciel Mecenasa Konkursu; Thomas Kaup, Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Niemiec; Andrzej Bulanda, SARP Oddział Warszawa; Maciej Kowalczyk, SARP Oddział Warszawa; Jakub Krzysztofik, SARP Oddział Łódź; Przemo Łukasik, SARP Oddział Katowice; Karol Nieradka, SARP Oddział Szczecin; Mariusz Ścisło, SARP Oddział Warszawa.

Łącznie nominowano 21 obiektów

W wyniku obrad Jury nominowało łącznie 21 obiektów, które zostały zakwalifikowane do różnych kategorii konkursowych. Nominacje obejmują szerokie spektrum typologii architektonicznych – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, przez obiekty biurowe i edukacyjne, aż po realizacje związane z kulturą, przestrzenią publiczną, architekturą wnętrz, krajobrazem oraz projekty wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się podczas uroczystej gali 11 czerwca o godz. 16:00 w pawilonie wystawowym Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie. 

Lista realizacji nominowanych w tegorocznej edycji

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

  • Dom Graniczny – TOPROJEKT, Polska
  • Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio, Polska

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

  • „Dom Książki”, ul. Gwarna 13A, Poznań – Litoborski + Marciniak Biuro Architektoniczne
  • Rusałka, ul. Zamojska 29, Lublin – Pracownia AKM
  • Budynek wielorodzinny z usługami, ul. Biernackiego 17, Lublin – Pracownia AKM

BUDYNEK BIUROWY, OŚWIATY LUB ADMINISTRACJI

  • Centrum Przestrzeni Innowacyjnej, ul. Batorego 8, Warszawa – Bolesław Stelmach i zespół
  • Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Konstruktorska 10, Warszawa – WWAA
  • AFI Office House, ul. Wronia 10, Warszawa – JEMS Architekci

BUDYNEK KULTURY

  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Mikołów – PSBA + INOONI
  • Siedziba Akademii Muzycznej, Bydgoszcz – PLUS3-ARCHITEKCI

INNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BUDYNEK ZRÓWNOWAŻONY

  • Siedziba SYLVA (Piveteaubois), Wiele – APA Wojciechowski
  • AFI Office House, Warszawa – JEMS Architekci
  • Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI DZIEDZICTWA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  • Wydział Psychologii UW, Warszawa – PROJEKT PRAGA
  • ARCHE Klasztor Wrocław – ARCHE S.A.
  • Restauracja Barbara, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa – 89 stopni

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  • Park Aktywności Rodzinnej – JAZ+Architekci + Szelest Pracownia Krajobrazu
