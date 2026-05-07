Piotr i Mateusz Kowalczyk. Rodzinne relacje między architekturą a deweloperką. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kto zasiadł w tegorocznym jury?

Konkurs NAGRODA ROKU organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich należy do najszerzej komentowanych wydarzeń polskiego środowiska architektonicznego. Jego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych realizacji architektonicznych, które powstały w ostatnim czasie, a także promowanie odpowiedzialnego podejścia do przestrzeni i "dobrych praktyk w projektowaniu".

W tegorocznej edycji konkursu obrady Jury odbyły się w składzie złożonym z przedstawicieli środowiska architektonicznego, konserwatorskiego oraz partnerów konkursu. W obradach uczestniczyli Marek Chrobak, Prezes SARP, przewodniczący Jury; Natalia Balcerzak, przedstawicielka Rady Prezesów SARP; Ewa Knaflewska, przedstawicielka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Agnieszka Stefańska, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz; Maciej Jeżewski, przedstawiciel Mecenasa Konkursu; Thomas Kaup, Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Niemiec; Andrzej Bulanda, SARP Oddział Warszawa; Maciej Kowalczyk, SARP Oddział Warszawa; Jakub Krzysztofik, SARP Oddział Łódź; Przemo Łukasik, SARP Oddział Katowice; Karol Nieradka, SARP Oddział Szczecin; Mariusz Ścisło, SARP Oddział Warszawa.

Łącznie nominowano 21 obiektów

W wyniku obrad Jury nominowało łącznie 21 obiektów, które zostały zakwalifikowane do różnych kategorii konkursowych. Nominacje obejmują szerokie spektrum typologii architektonicznych – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, przez obiekty biurowe i edukacyjne, aż po realizacje związane z kulturą, przestrzenią publiczną, architekturą wnętrz, krajobrazem oraz projekty wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się podczas uroczystej gali 11 czerwca o godz. 16:00 w pawilonie wystawowym Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Lista realizacji nominowanych w tegorocznej edycji

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Dom Graniczny – TOPROJEKT, Polska

Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio, Polska

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

„Dom Książki”, ul. Gwarna 13A, Poznań – Litoborski + Marciniak Biuro Architektoniczne

Rusałka, ul. Zamojska 29, Lublin – Pracownia AKM

Budynek wielorodzinny z usługami, ul. Biernackiego 17, Lublin – Pracownia AKM

BUDYNEK BIUROWY, OŚWIATY LUB ADMINISTRACJI

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej, ul. Batorego 8, Warszawa – Bolesław Stelmach i zespół

Szkoła Podstawowa nr 119 , ul. Konstruktorska 10, Warszawa – WWAA

, ul. Konstruktorska 10, Warszawa – WWAA AFI Office House, ul. Wronia 10, Warszawa – JEMS Architekci

BUDYNEK KULTURY

Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Mikołów – PSBA + INOONI

Siedziba Akademii Muzycznej, Bydgoszcz – PLUS3-ARCHITEKCI

INNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa – PROJEKT PRAGA

, Warszawa – PROJEKT PRAGA Heritage Resort – TOPROJEKT

Hotel Tribe Kraków Stare Miasto, Kraków – Ingarden & Ewý

BUDYNEK ZRÓWNOWAŻONY

Siedziba SYLVA (Piveteaubois), Wiele – APA Wojciechowski

AFI Office House, Warszawa – JEMS Architekci

Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą i Cybiną, Poznań – Ski Studio + ARPA + Maciej Sokolnicki MS86A

Modern Mokotów, Warszawa – BBGK Architekci

Plac Centralny, Warszawa – A-A Collective + Landscape Practice

ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI DZIEDZICTWA

Dom Zdrojowy, Żegiestów – Pracownia F-11

Dom Książki, Poznań – Litoborski + Marciniak

– Litoborski + Marciniak ARCHE Klasztor Wrocław, Wrocław – ARCHE S.A.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wydział Psychologii UW, Warszawa – PROJEKT PRAGA

ARCHE Klasztor Wrocław – ARCHE S.A.

Restauracja Barbara, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa – 89 stopni

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Park Aktywności Rodzinnej – JAZ+Architekci + Szelest Pracownia Krajobrazu