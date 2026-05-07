Spis treści
Kto zasiadł w tegorocznym jury?
Konkurs NAGRODA ROKU organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich należy do najszerzej komentowanych wydarzeń polskiego środowiska architektonicznego. Jego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych realizacji architektonicznych, które powstały w ostatnim czasie, a także promowanie odpowiedzialnego podejścia do przestrzeni i "dobrych praktyk w projektowaniu".
W tegorocznej edycji konkursu obrady Jury odbyły się w składzie złożonym z przedstawicieli środowiska architektonicznego, konserwatorskiego oraz partnerów konkursu. W obradach uczestniczyli Marek Chrobak, Prezes SARP, przewodniczący Jury; Natalia Balcerzak, przedstawicielka Rady Prezesów SARP; Ewa Knaflewska, przedstawicielka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Agnieszka Stefańska, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz; Maciej Jeżewski, przedstawiciel Mecenasa Konkursu; Thomas Kaup, Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Niemiec; Andrzej Bulanda, SARP Oddział Warszawa; Maciej Kowalczyk, SARP Oddział Warszawa; Jakub Krzysztofik, SARP Oddział Łódź; Przemo Łukasik, SARP Oddział Katowice; Karol Nieradka, SARP Oddział Szczecin; Mariusz Ścisło, SARP Oddział Warszawa.
Łącznie nominowano 21 obiektów
W wyniku obrad Jury nominowało łącznie 21 obiektów, które zostały zakwalifikowane do różnych kategorii konkursowych. Nominacje obejmują szerokie spektrum typologii architektonicznych – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, przez obiekty biurowe i edukacyjne, aż po realizacje związane z kulturą, przestrzenią publiczną, architekturą wnętrz, krajobrazem oraz projekty wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się podczas uroczystej gali 11 czerwca o godz. 16:00 w pawilonie wystawowym Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie.
Lista realizacji nominowanych w tegorocznej edycji
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
- Dom Graniczny – TOPROJEKT, Polska
- Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio, Polska
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
- „Dom Książki”, ul. Gwarna 13A, Poznań – Litoborski + Marciniak Biuro Architektoniczne
- Rusałka, ul. Zamojska 29, Lublin – Pracownia AKM
- Budynek wielorodzinny z usługami, ul. Biernackiego 17, Lublin – Pracownia AKM
BUDYNEK BIUROWY, OŚWIATY LUB ADMINISTRACJI
- Centrum Przestrzeni Innowacyjnej, ul. Batorego 8, Warszawa – Bolesław Stelmach i zespół
- Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Konstruktorska 10, Warszawa – WWAA
- AFI Office House, ul. Wronia 10, Warszawa – JEMS Architekci
BUDYNEK KULTURY
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Mikołów – PSBA + INOONI
- Siedziba Akademii Muzycznej, Bydgoszcz – PLUS3-ARCHITEKCI
INNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa – PROJEKT PRAGA
- Heritage Resort – TOPROJEKT
- Hotel Tribe Kraków Stare Miasto, Kraków – Ingarden & Ewý
BUDYNEK ZRÓWNOWAŻONY
- Siedziba SYLVA (Piveteaubois), Wiele – APA Wojciechowski
- AFI Office House, Warszawa – JEMS Architekci
- Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
- Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą i Cybiną, Poznań – Ski Studio + ARPA + Maciej Sokolnicki MS86A
- Modern Mokotów, Warszawa – BBGK Architekci
- Plac Centralny, Warszawa – A-A Collective + Landscape Practice
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI DZIEDZICTWA
- Dom Zdrojowy, Żegiestów – Pracownia F-11
- Dom Książki, Poznań – Litoborski + Marciniak
- ARCHE Klasztor Wrocław, Wrocław – ARCHE S.A.
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
- Wydział Psychologii UW, Warszawa – PROJEKT PRAGA
- ARCHE Klasztor Wrocław – ARCHE S.A.
- Restauracja Barbara, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa – 89 stopni
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
- Park Aktywności Rodzinnej – JAZ+Architekci + Szelest Pracownia Krajobrazu