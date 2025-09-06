Życie w Architekturze 2025. Budowa polikliniki wyjazdowej dużych zwierząt. URBAN ARCHITECT, Dorota Szymaniak-Urban

Życie w Architekturze 2025. Budowa polikliniki wyjazdowej dużych zwierząt. Założenia Autorskie

Założeniem projektu polikliniki wyjazdowej dużych zwierząt w Olsztynie było stworzenie nowoczesnego i w pełni funkcjonalnego zaplecza diagnostyczno-zabiegowego, przeznaczonego do obsługi terenowej dużych zwierząt gospodarskich. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem wysokich standardów sanitarno-weterynaryjnych, ergonomii pracy zespołu lekarskiego oraz wymogów mobilności i bezpieczeństwa.

Układ przestrzenny przewiduje wyodrębnione strefy: zabiegową, diagnostyczną, magazynową oraz techniczną, z zachowaniem czytelnych ciągów komunikacyjnych i separacją stref czystych i brudnych. Projekt uwzględnia zastosowanie trwałych i łatwo zmywalnych materiałów, systemu wentylacji z filtracją powietrza oraz instalacji umożliwiających pracę niezależną od zewnętrznej infrastruktury.

Kluczowe znaczenie miały także aspekty związane z bezpieczeństwem zwierząt i personelu – w tym odpowiednie rozwiązania dostępowe i stabilizacja podłoża. Obiekt wyróżnia się spójną estetyką i czytelną identyfikacją wizualną, a jego funkcja wykracza poza działalność leczniczą, pełniąc również rolę edukacyjną i doradczą dla hodowców oraz studentów weterynarii.

Życie w Architekturze 2025. Budowa polikliniki wyjazdowej dużych zwierząt. Autorzy

Autor projektu:

Architekt Dorota Szymaniak-Urban

Zespół autorski:

URBAN ARCHITECT

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Poliklinika wyjazdowa dużych zwierząt w Olsztynie to przykład architektury, która w pełni podporządkowuje formę funkcji, zachowując jednocześnie wysoki poziom estetyczny i techniczny. Realizacja ta pokazuje, że nawet w przypadku niewielkich i wyspecjalizowanych obiektów możliwe jest tworzenie przemyślanej, świadomej przestrzeni, odpowiadającej realnym potrzebom użytkowników.

Projekt łączy mobilność i funkcjonalność z wysokimi standardami higieniczno-weterynaryjnymi, ergonomią pracy oraz niezależnością energetyczną. Zastosowano rozwiązania umożliwiające skuteczne działanie w terenie – od wyraźnego podziału stref, przez trwałe i łatwo zmywalne materiały, po systemy wentylacyjne i techniczne umożliwiające pracę off-grid.

Dodatkowym atutem jest aspekt edukacyjny – obiekt może pełnić funkcję demonstracyjną i wspierać działania informacyjne dla hodowców i studentów. Projekt jest przykładem architektury skromnej, lecz doskonale dopasowanej do zadania – użytecznej, zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej.

Budowa polikliniki wyjazdowej dużych zwierząt. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa polikliniki wyjazdowej dużych zwierząt, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie/Iławskie przedsiębiorstwo budowlane IPB

Wykonawca konstrukcji: Iławskie przedsiębiorstwo budowlane IPB

Powierzchnia zabudowy: 578 24 m2

Powierzchnia użytkowa: 724 66 m2

Powierzchnia całkowita: 1013 59 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: -/4614 17 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.