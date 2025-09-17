Życie w Architekturze 2025. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozjaty. CLIP KAMIL SKIBICKI

Życie w Architekturze 2025. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozjaty. Założenia Autorskie

Celem projektu jest budowa nowoczesnego, funkcjonalnego i energooszczędnego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, który będzie odpowiadał aktualnym wymaganiom technicznym, operacyjnym i społecznym. Budynek ma służyć jako zaplecze dla jednostki OSP w Kozjatach oraz jako centrum aktywności lokalnej społeczności.

Życie w Architekturze 2025. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozjaty. Autorzy

Autor projektu:

CLIP KAMIL SKIBICKI

Zespół autorski:

inż. arch. Monika Malinowska, tech Kamil Skibicki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

1. Architektura osadzona w realnych potrzebach społeczności Projekt remizy w Kozjatach to przykład architektury, która nie tylko odpowiada na konkretne potrzeby operacyjne służb ratowniczych, ale też aktywnie kształtuje życie lokalnej społeczności. Obiekt integruje funkcje techniczne z przestrzenią społeczną, tworząc miejsce, które służy zarówno bezpieczeństwu, jak i wspólnocie.

2. Wzorcowe połączenie funkcjonalności z estetyką Remiza prezentuje wzorowy balans między funkcjonalnością a wyrazem architektonicznym. Skromna, ale wyrazista forma budynku, klarowny układ przestrzenny i zastosowanie trwałych, szlachetnych materiałów stanowią przykład dojrzałej i odpowiedzialnej architektury publicznej w niewielkiej miejscowości.

3. Zrównoważony rozwój w praktyce Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa – uwzględniono rozwiązania energooszczędne (OZE, rekuperacja, oświetlenie LED), a sam budynek charakteryzuje się niskim śladem środowiskowym przy zachowaniu wysokiej trwałości i niskich kosztów eksploatacji. To wzór tego, jak odpowiedzialnie projektować budynki użyteczności publicznej w małych gminach.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu infrastrukturalnemu Realizacja skutecznie przełamuje architektoniczne i społeczne wykluczenie obszarów wiejskich, oferując mieszkańcom dostęp do obiektu na poziomie porównywalnym z inwestycjami w miastach. To wyraz demokratyzacji dobrej architektury – dostępnej nie tylko w metropoliach, ale również w mniejszych ośrodkach.

5. Modelowy przykład nowej jakości w budownictwie OSP Remiza w Kozjatach ustanawia nowy standard dla tego typu obiektów w Polsce – pokazuje, że również budynki dla OSP mogą być projektowane z wysoką kulturą architektoniczną, dbałością o detale, komfort użytkowników i szacunek dla krajobrazu wiejskiego.

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozjaty. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozjaty, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Topólka

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: JARDEJ Sp. z o. o.

Powierzchnia zabudowy: 264,84 m2

Powierzchnia użytkowa: 208,21 m2

Powierzchnia całkowita: 256,84 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 717,00 m2/1442,51 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

