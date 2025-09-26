Życie w Architekturze 2025. Budowa szkoły, przedszkola i biblioteki gminnej przy Szkole Podstawowej, przy ul. Wrocławskiej 19 w Chrząstawie Wielkiej. Arch. Maciej Woś

Życie w Architekturze 2025. Budowa szkoły, przedszkola i biblioteki gminnej przy Szkole Podstawowej, przy ul. Wrocławskiej 19 w Chrząstawie Wielkiej. Założenia Autorskie

W nowym budynku miały się znaleźć klasy dla dzieci młodszych, przedszkole, biblioteka - dostępna także dla mieszkańców, duża jadalnia z kuchnią, świetlica i gabinety lekarskie. Rygorystyczne i, niekiedy schematyczne zapisy MPZP (np. max. wysokość kalenicy 9m), bogaty program inwestorski, mała działka i trudny dojazd, zmusiły do szukania rozwiązań niestandardowych. Szkoła składa się z dwóch, przesuniętych względem siebie budynków połączonych w parterze i na piętrze. Szkoła istniejąca i nowa są skomunikowane poprzez przeszklony łącznik.

Życie w Architekturze 2025. Budowa szkoły, przedszkola i biblioteki gminnej przy Szkole Podstawowej, przy ul. Wrocławskiej 19 w Chrząstawie Wielkiej. Autorzy

Autor projektu:

arch. Maciej Woś

Zespół autorski:

dr arch. Agnieszka Bernaś, arch. Jan Żuczkowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przykład udanej realizacji wiejskiej szkoły, przy bogatym programie funkcjonalnym i stosunkowo ograniczonym budżecie.

Budowa szkoły, przedszkola i biblioteki gminnej przy Szkole Podstawowej, przy ul. Wrocławskiej 19 w Chrząstawie Wielkiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa szkoły, przedszkola i biblioteki gminnej przy Szkole Podstawowej, przy ul. Wrocławskiej 19 w Chrząstawie Wielkiej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Czernica

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: PPU MIRS

Powierzchnia zabudowy: 1019,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 1506,4 m2

Powierzchnia całkowita: 1686 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8078 m2/6682 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

