Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny dwulokalowy w Markach. Studio B37

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny dwulokalowy w Markach. Założenia Autorskie
Nawiązanie materiałem elewacji do ceglanych zabytkowych budynków w Markach . Stworzenie prostej bryły ,której przecięcia miały dodać lekkości i nowoczesnego charakteru.
Projekt składa się z dwóch niezależnych części należących do dwóch odrębnych właścicieli. Konstrukcja z betonu architektonicznego wyeksponowana na elewacji frontowej i we wnętrzach budynku. Duże przeszklenia na parterze budynku mają za zadanie optycznie powiększyć wnętrza części dziennej.
Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny dwulokalowy w Markach. Autorzy
Autor projektu:
Studio B37
Zespół autorski:
Beata Niesłuchowska i Janina Baranowska
Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:
Projekt domu mieszkalnego dwulokalowego w Markach jest odpowiedzią na potrzeby stworzenia nowoczesnej bryły , która jednoznacznie miała informować otoczenie ,że jest to dom mieszkalny.
Zastosowanie cegły jest nawiązaniem do najstarszych budynków w okolicy a beton ułatwił stworzyć klimatyczne loftowe wnętrza i bardzo nowoczesną elewację frontową. Zgłoszenie projektu do konkursu jest chęcią podzielnia się pomysłem na zabudowę jednorodzinną na obrzeżach Warszawy gdzie dominuje zabudowa chaotyczna ,często wyrwana z kontekstu. Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie czy zabudowa nowoczesna może być przyjazna.
Budynek mieszkalny dwulokalowy w Markach. Metryka realizacji
Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny dwulokalowy w Markach, budynek jednorodzinny
Inwestor: Prywatni Inwestorzy
Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Grupa B37
Powierzchnia zabudowy: 265,6m2
Powierzchnia użytkowa: 336,4 m2
Powierzchnia całkowita: 465,2 m2
Powierzchnia terenu/kubatura: 1200 m2/1414 m3
Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2021/2021
10. edycja Życia w Architekturze
Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Jury konkursu Życie w Architekturze 2025
Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.
Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025
Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:
Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux
Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.
Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.
Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.
Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.