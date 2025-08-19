Życie w Architekturze 2025. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Angorska 13A. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci / AZT Architekci

Życie w Architekturze 2025. udynek Mieszkalny Wielorodzinny Angorska 13A. Założenia Autorskie

Angorska 13A jest przebudową 5 kondygnacyjnego budynku biurowego na cele mieszkalne. Położony w centrum dzielnicy Saka Kępa w Warszawie w otoczeniu przedwojennych budynków modernistycznych. Założeniem podstawowym było zaprojektowanie i wybudowanie mieszkań klasy premium z najwyższej jakości materiałów w taki sposób, żeby każdy apartament miał swój taras lub ogródek. Na każdej kondygnacji znajdują się 2 mieszkania, które można łączyć ze sobą.

Do każdego apartamentu w takim układzie można dostać się bezpośrednio windą. Pod prawie całą działką wybudowano garaż podziemny zapewniający po 2 miejsca postojowe na apartament. Charakter architektury nawiązuje do tradycji modernizmu przedwojennego, zarówno w bryle dając mieszkańcom możliwość korzystania z własnych tarasów jak i w detalu i kształtowaniu elewacji.

Życie w Architekturze 2025. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Angorska 13A. Autorzy

Autor projektu:

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci / AZT Architekci

Zespół autorski:

Zbigniew Tomaszczyk, Piotr Grzelczyk, Arkadiusz Pawłowicz, Przemysław Żukowski, Oskar Sobolewski, Joanna Mrozowska, Krzysztof Ziółkowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Odpowiedź na potrzeby rynku poprzez zamianę funkcji biurowej na mieszkalną w sposób szanujący tradycję okolicznej modernistycznej zabudowy. Powstał wyróżniający się konsekwencja detalu budynek nie epatujący ekskluzywnością jednak zapewniający niepowtarzalny charakter architektury.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Angorska 13A. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Angorska 13A, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Inwestor prywatny

Powierzchnia zabudowy: 326 m2

Powierzchnia całkowita: 1 863 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 713 m2/3 801 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2019/2024

