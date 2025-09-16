Życie w Architekturze 2025. Centrum edukacyjne w Gnieźnie- Stolica eXperymentu. Mgr inż arch Monika Jasińska

Życie w Architekturze 2025. Centrum edukacyjne w Gnieźnie- Stolica eXperymentu. Założenia Autorskie

Budynek miał być stworzony z myślą o nauce poprzez zabawę, doświadczenia czy eksperymenty. W budynku jest szereg sal dostosowanych do prowadzenia zajęć różnego rodzaju poprzez co ma to podnieść jakość kształcenia młodych ludzi z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego ale też całego kraju.

W salach można samodzielnie eksperymentować i angażować się w praktyczne zajęcia naukowe, ma to na celu propagowanie nauki i kreatywnego myślenia wśród młodzieży, oswajanie ich z nagraniami swoich wypowiedzi. Rodzice mogą w czasie zajęć dla najmłodszych też znaleźć zajęcia dla siebie albo poczekać w holu głównym.

Budynek z zewnątrz ma zachęcić do wejścia - dwukondygnacyjny narożnik był wybudowany z myślą stworzenia tam kawiarni z wysoką roślinnością a na szybach miały być diodowe hologramy, kurtyna który miał być poruszany i uruchamiany pod wpływem ruchu pedałujących osób na rowerkach zewnętrznych.

Liczę na to iż w końcu technologia ta trochę potanieje a przezroczysty szklany ekran diodowy zawiśnie. Na górnym piętrze wykonano szereg doświetleń poprzez okna połaciowe tak aby pokazać, iż światło w nauce jest niezmiernie ważne - powoduje lepszą koncentrację i samopoczucie.

Życie w Architekturze 2025. Centrum edukacyjne w Gnieźnie- Stolica eXperymentu. Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż arch Monika Jasińska

Zespół autorski:

Mgr inż. Magdalena Radoła konstrukcja, mgr inż. Michał Kapka elektryka, mgr inż. Tomasz Wozniak sanitarka,

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek z zewnątrz jest bardzo nowoczesny- wisząca klatka schodowa, kolorystyka pokazująca naukowy charakter na zewnątrz jest widoczna również we wewnątrz budynku. Różne strefy dojścia, recepcja z wielkim świetlikiem nad nią- skupiająca budynek i układ korytarzowy na 1 piętrze daje możliwość znalezienia miejsca w każdym wieku. Szklana fasada z możliwością montażu diodowych szklanych ekranów. Przeszklony węzeł cieplny pokazuje że technika też może być czymś pięknym.

Centrum edukacyjne w Gnieźnie- Stolica eXperymentu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum edukacyjne w Gnieźnie- Stolica eXperymentu, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Stolica experymentu Sp. z o.o. ul. Słowackiego 45/47 62-200 Gniezno

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła

Powierzchnia zabudowy: 690,20 m2

Powierzchnia użytkowa: 1094,63 m2

Powierzchnia całkowita: 1 380,402 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 12 731,00 m2/6315,33 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

