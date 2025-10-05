Życie w Architekturze 2025. Dom Kultury Krzemień. Grid architekci sp. z o.o. architekci - Artur Toboła, Agnieszka Zając

Życie w Architekturze 2025. Dom Kultury Krzemień. Założenia Autorskie

Początkiem projektu, który w konkursie z 2017r zyskał przychylność jury, była dla Nas wizja obiektu, który oprócz niezbędnego rozkładu pomieszczeń i ich prawidłowych funkcjonalnych zależności, wygeneruje wartość dodaną świadczącą o publicznym i egalitarnym charakterze miejsca.

Wykorzystując naturalne położenie działki (na skrzyżowaniu i jednocześnie w bezpośredniej bliskości zieleni parkowej) chcieliśmy zagospodarować atuty i potencjał lokalizacji, dotychczas zaniedbanego nieużytku z gruzem i śmieciami, odcinającego park od ulicy Sąsiedzkiej i Krzemiennej. Park, plac wejściowy, dom kultury a nawet zlokalizowany na zapleczu parking tworzą sekwencję uzupełniających się przestrzeni dającą szansę na różne ich wykorzystanie, aktywny udział mieszkańców, zintensyfikowanie relacji międzyludzkich oraz odpoczynek i rekreację. Wycofując linię elewacji frontowej stworzyliśmy, plac wejściowy dla budynku jak również przedpole dla parku, z którym obiekt sąsiaduje od południa. Kawiarnia zlokalizowana na styku park/plac wejściowy dodatkowo wzmacnia atrakcyjność miejsca i oferty.

W naszym zamyśle frontowa fasada z przeszklonym podcieniem hallu wejściowego oraz górująca nad nim rozświetlona wieczorami i ożywiona światłem wewnętrznym poliwęglanowa fasada, subtelnie zdradzająca wydarzenia wewnątrz ma prowokować ciekawość i zainteresowanie osób postronnych zachęcając do wejścia i samodzielnego zapoznania się z ofertą obiektu.

Życie w Architekturze 2025. Dom Kultury Krzemień. Autorzy

Autor projektu:

Grid architekci sp. z o.o. architekci - Artur Toboła, Agnieszka Zając

Zespół autorski:

Architekci Paulina Gogacz, Hanna Moskal, Paweł Dudkiewicz (konstrukcja), Ryszard Kazimierczak (Instalacje Sanitarne), Robert Jamroży (instalacje elektryczne)

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek projektowany był jako Centrum Aktywności Lokalnej, oddany był w Pandemii i pierwsze miesiące funkcjonowania umożliwiały nawet zrobienie zdjęć z użytkownikami. Obecnie, po kilku latach działalności, już jako Dom Kultury Krzemień widać, że przyjęty układ funkcjonalny i nacisk na elastyczność poszczególnych stref, pozwolił by sam budynek wpisał się na kulturalną mapę Szczecina, co przerosło Nasze oczekiwania, gdy projektowaliśmy lokalne centrum aktywności. 5 lat funkcjonowania to również potwierdzenie dla przyjętych rozwiązań formalnych, które zachowały swój współczesny i świeży charakter.

Dom Kultury Krzemień. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Kultury Krzemień, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Urząd Miasta Szczecin

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Expert sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 893 m2

Powierzchnia użytkowa: 1159 m2

Powierzchnia całkowita: 1345 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 5284 m2/7188 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

