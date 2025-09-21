Życie w Architekturze 2025. Dom Rozcięty. PL.ARCHITEKCI, architekci Bartłomiej Bajon i Katarzyna Cynka – Bajon

Życie w Architekturze 2025. Dom Rozcięty. Założenia Autorskie

Dom jednorodzinny został zaprojektowany dla 4 osobowej rodziny na małej działce przy jednej z poznańskich ulic z zabudową z lat 70 i 80. Inwestorzy przez wiele lat mieszkali za granicą w słonecznej Hiszpanii (co również okazało się kluczowe przy projekcie domu) i w końcu postanowili osiedlić się w Polsce. Chcieli domu pełnego światła ale równocześnie, by dawał on im intymność i przytulność. Z samego założenia inwestorzy oczekiwali domu bardzo dopracowanego w minimalistycznych detalach – ale również bardzo skromnego w wyrazie. Jak sami podkreślali, nie zależało im na wycieczkach studentów architektury.

Problemem okazała się jednak sama działka: dość mała i ciasna, z południową ekspozycją od strony frontowej. Warunki zabudowy nakazywały także zabudową wzdłuż obowiązującej linii zabudowy oddalanej 5m od granicy działki, chodnika i dość ruchliwej ulicy. I tu pojawił się konflikt – otwarcie na słońce to również otwarcie na wzrok przechodniów i hałas z ulicy. Problem – zrodził więc cały pomysł na dom, który tak naprawdę dopiero jest widoczny w środku domu.

Bryła została rozcięta biegnącym przez całą długość świetlikiem o szerokości 2,5m, który rozświetla przez cały dzień zarówno piętro jaki parter przy zachowaniu pożądanej intymności. Dom, mimo że otwarty oknami głównie od północy jest pełen światła! Świetlik formalnie dzieli również piętro na część rodziców i dostępną przez kładkę część dzieci. Otwarcie takie również ułatwia komunikację między domownikami znajdującymi się na różnych poziomach. Prosta, skromna bryła z zewnątrz pokryta jest płytkami ceramicznymi o wydłużonym kształcie. Ich porowata struktura ożywia elewacje i staje się tłem do gry cieni padających z drzew.

Wszystkie okna zostały osadzone w licu ściany od strony wewnętrznej, przez co wnęki okienne zyskały dodatkową głębię, podkreśloną czarnymi obramowaniami. Jednocześnie 50cm loggie umożliwiają mycie dużych przeszkleń bez wzywania ekip myjących, co również było bardzo ważne dla inwestorów.

Życie w Architekturze 2025. Dom Rozcięty. Autorzy

Autor projektu:

PL.ARCHITEKCI

Zespół autorski:

Architektura i projekt wnętrz: architekci Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon, zespół: Agnieszka Jurenko, Monika Kuszyńska, konstrukcja: Mikołaj Kujath

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Prostota jest ponadczasowa: była i będzie aktualna. Dom ROZCIĘTY nie manifestuje swej obecności, jest cichy i nie krzyczy swą odmiennością... choć w nietuzinkowy sposób odpowiada na potrzeby domowników. A to jest właśnie najważniejsze zadanie architektury i architektów.

Dom Rozcięty. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Rozcięty, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/-

Wykonawca konstrukcji: -

Powierzchnia zabudowy: 153 m2

Powierzchnia użytkowa: 313 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 542 m2/-

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.