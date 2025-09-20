Życie w Architekturze 2025. Dom S. PL.ARCHITEKCI, architekci Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon, Bartosz Stanek

Życie w Architekturze 2025. Dom S. Założenia Autorskie

Już podczas pierwszej wizyty na działce inwestorów czuliśmy, że ten dom musi być prostym, przeszklonym pawilonem otwartym na przepiękny ogród – las. Problem pojawił się, gdy okazało się, że złożony program funkcjonalny nie mieści się w wyobrażonym prostopadłościanie w obszarze, w którym dopuszczona jest zabudowa, i to prawie o połowę! I tu przyszedł pomysł, by ten prostopadłościan „ścisnąć”, skręcając go w dwóch miejscach.

Dom więc wije się między drzewami – dając niemal bezpośredni kontakt mieszkańcom z otoczeniem. Dom stał się częścią ogrodu. Jego prosta i monochromatyczna bryła jest niczym współczesna, duża rzeźba ogrodowa… Dom jest tu więc nie tylko budynkiem – ale sam w sobie stanowi formalną ramę do ekspozycji wnętrza i zewnętrza równocześnie. Idąc po domu wijącym się przeszklonym korytarzem chodzimy jakby po ogrodzie; nie ma tu klasycznego podziału na dom i ogród. Co ciekawe na „S” zaczyna się również nazwisko inwestorów. Cały koncept domu mocno ze sobą się połączył.

Z założenia miał to być dom parterowy, jednak zapisy miejscowego planu mówiły o „spadzistym kształtowaniu połaci dachowych o kącie od 20stopni”. Został więc zaprojektowany harmonijkowy dach na całym obiekcie, który nie tylko widoczny jest na zewnątrz, ale postanowiliśmy pokazać również go w środku, ku uciesze inwestorów – bo chcieli mieć miejscowo wyższe pomieszczania. I właśnie ten zabieg zdefiniował całe wnętrza. Nie jest to jednak tylko czysta dekoracja: w liniach załamań pojawiły się minimalistyczne oświetlenie i wentylacja mechaniczna; układ taki sprzyja też lepszej akustyce przeszklonych pomieszczeń.

Ten dom (jego architektura i wnętrza) od samego początku był projektowany jako miejsce ciszy i kontemplacji: natury i sztuki. Minimalistyczne podejście widoczne jest w oszczędnym doborze materiałów, barw, ale też i sztuki. Białe podłogi z żywicy płynnie łączą się z opaską betonową wkoło budynku. Wszechobecna biel złamana została ciemnobrązowymi fornirowanymi dębem zabudowami.

Życie w Architekturze 2025. Dom S. Autorzy

Autor projektu:

PL.ARCHITEKCI

Zespół autorski:

architektura i projekt wnętrz: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon Bartosz Stanek, konstrukcja: BSD Konstrukcie | Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom przede wszystkim musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Każdy nasz dom zaczynamy projektować od wnętrza, bo zawsze mówimy, że mieszka się W DOMU a nie na zewnątrz. Architektura jest tu więc wynikową potrzeb mieszkańców - a nie że ich potrzeby są dopasowane do architektury.

Dom S. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom S, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/-

Wykonawca konstrukcji: BSD Konstrukcje

Powierzchnia zabudowy: 530 m2

Powierzchnia użytkowa: 439 m2

Powierzchnia całkowita: 512 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4000 m2/1518 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

