Życie w Architekturze 2025. Dom w Podkowie Leśnej. Karol Nieradka

Życie w Architekturze 2025. Dom w Podkowie Leśnej. Założenia Autorskie

Dom jednorodzinny zlokalizowany w Podkowie Leśnej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i w granicach zabytkowego układu urbanistycznego miasta-ogrodu, wpisanego do rejestru zabytków. Projekt powstał z poszanowaniem unikalnego kontekstu – zarówno krajobrazowego, jak i kulturowego. Budynek wpisuje się w leśne otoczenie poprzez staranne usytuowanie na działce – pomiędzy istniejącymi drzewami, bez ich wycinania. Oś widokowa wejścia celowo prowadzi wzrok ku rozłożystemu dębowi.

Forma architektoniczna została ukształtowana z trzech prostopadłościennych brył, wyraźnie rozdzielających strefy funkcjonalne: dzienną, nocną i techniczną. Charakterystycznym elementem domu jest zadaszenie strefy wejściowej i salonu, które sprawia wrażenie unoszącego się w powietrzu — podtrzymywane jest tylko przez jeden stalowy słup, który przenosi siły na ukrytą kratownicę w dachu. Dzięki temu salon dużymi przeszkleniami otwiera się widokowo na trzy strony parku.

Elewacja została wykonana z modrzewia syberyjskiego poddanego tradycyjnej japońskiej technice opalania Shou Sugi Ban. Naturalna, zwęglona faktura nawiązuje do kolorystyki i tekstury starodrzewu otaczającego dom, a jednocześnie zwiększa trwałość drewna. Dom powstał z myślą o codziennym komforcie mieszkańców, poszanowaniu krajobrazu i harmonijnym wpisaniu się w tkankę Podkowy Leśnej.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Podkowie Leśnej. Autorzy

Autor projektu:

Karol Nieradka

Zespół autorski:

Sylwia Orłowska, Grzegorz Skalski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ten dom jest przykładem architektury, która w sposób świadomy reaguje na miejsce, historię i codzienne potrzeby mieszkańców. Powstał w otulinie parku i wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta-ogrodu Podkowa Leśna. Zamiast dominować nad otoczeniem, budynek został dyskretnie wpisany w starodrzew – tak, by zachować istniejące drzewa i wykorzystać ich obecność jako element projektu.

Bryła domu została funkcjonalnie rozczłonkowana, a przestrzeń dzienna otwiera się na trzy strony świata, zapewniając światło, widok i kontakt z przyrodą. Elewacja z opalanego modrzewia jest nie tylko trwała, a także powiązana z leśnym charakterem miejsca. Realizacja nie narzuca się krajobrazowi, a czerpie z niego.

Dom w Podkowie Leśnej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Podkowie Leśnej, budynek jednorodzinny

Inwestor: prywatny

Wykonawca konstrukcji: Drewnienia elewacja - Wood of fire, Przeszklania - Dom Architekta

Powierzchnia zabudowy: 255 m2

Powierzchnia użytkowa: 210 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1 718 m2/1 242 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.