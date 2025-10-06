Życie w Architekturze 2025. Dom w Skarpie. Arch. Paweł Naduk

Życie w Architekturze 2025. Dom w Skarpie. Założenia Autorskie

Dzika łąka z kępami drzew położona na krawędzi skarpy z widokiem na Wisłę oraz panoramę: Starego Miasta w Płocku, mostu oraz piękną równinę po drugiej stronie królowej polskich rzek to lokalizacja tego domu. Teren inwestycji leży zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym wcześniej zaprojektowaliśmy Dom 35.35 na Skarpie.

Mimo podobnego położenia widoki i otwierające się kadry krajobrazu różniły się znacząco. Skłaniały do przekręcenia się względem rzeki - najbardziej interesujące widoki otwierały się nieco skośnie względem linii Wisły. W tym przypadku przykuwał uwagę widok całego profilu skarpy - nie tylko obiektów starówki na jej szczycie, ale także pięknych łachów piaszczystych, dzikiej zieleni na jej zboczach i podskarpiu dopełniony szeroką wstęgą rzeki. Do tego, w przeciwieństwie do sąsiedniej realizacji, podnoszenie się względem skarpy nie tylko nie dostarczało bardziej oszałamiających widoków, ale wręcz przeciwnie - oddalało od tego, co wydawało się najciekawsze.

W związku z powyższym postanowiliśmy „przybliżyć” się do samego profilu skarpy. Poszukując optymalnego poziomu widoków, doszliśmy do wniosku, że właściwym będzie obniżyć poziom podłogi w stosunku do poziomu terenu i tym samym wbudować budynek w profil skarpy. Niezwykłością miejsca było też istniejące zagospodarowanie działki - dzika łąka z kępami drzew lekko unosząca się w kierunku skarpy ukrywała skutecznie spektakularne widoki z jej końca.

Postanowiliśmy podjąć próbę zachowania tego charakteru i efektu zaskoczenia. We wznoszącej się łące wycięliśmy dojście i dojazd prowadzące na niewielkie patio, na którym znajduje się wejście do domu. W celu dobrego doświetlenia domu i wprowadzenia w jego przestrzeń zieleni, w skarpie pojawiają się niewielkie patia. Budynek w całości pokryliśmy panelami ze stali cortenowej, dach zagospodarowaliśmy naturalną roślinnością, a całość kompozycji dopełnia ogrodzenie posesji w postaci dzikich krzewów, które stanowią naturalną barierę dla intruzów.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Skarpie. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Paweł Naduk

Zespół autorski:

Współpraca autorska: arch. Agnieszka Sionek, arch. Daniel Naduk, arch. Paulina Kapiszka, arch. Agnieszka Osiejewska-Naduk. 77 STUDIO Architektury Sp. z o.o. Ul. Miodowa 20 lok 7. 00-246 Warszawa.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Według nas Grand Prix konkursu powinien otrzymać obiekt o szczególnych walorach społecznych ze znaczącym wpływem na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Jednocześnie będzie nam miło, jeśli nasz obiekt zostanie dostrzeżony.

Dom w Skarpie - może stanowić komunikat, że odpowiednio dobry budżet pozwala lepiej dom wkomponować, niż głośniej krzyczeć w przestrzeni, skupiając uwagę na miejscu do życia, niż jego formie.

Dom w Skarpie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Skarpie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia użytkowa: 450 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.