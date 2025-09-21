Życie w Architekturze 2025. Dom Wieloczłonowy. PL.ARCHITEKCI, architekci Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon i Bartosz Stanek

Życie w Architekturze 2025. Dom Wieloczłonowy. Założenia Autorskie

Dom został zaprojektowany dla 5 osobowej rodziny. Z założenia inwestorów program użytkowy był bardzo bogaty: cześć dzienna z rozłożystą kanapą i z dużą jadalnią (inwestorzy mają liczną rodzinę i lubią zapraszać do siebie gości); duża kuchnia ze stołem na co dzień plus kuchnia brudna. Każde z dzieci miało mieć swoją garderobę i małą łazienkę; sypialnia małżeńska z pokojem kąpielowym i garderobą; gabinet oraz strefa fitness z saunami i pokojem gościnnym.

Projektując dom od początku szukaliśmy odpowiednich miejsc na liczne obrazy czy meble – pamiątki rodzinne… a nawet okno skrzynkowe uchowane z jednego z domu. Główny trzon domu stanowi część salonowo – jadalniana z wewnętrznym patio, z komunikacją i garażem.

Do niego zostały doklejone kolejne moduły użytkowe – CZŁONY: moduł kuchenny, moduły dziecięce, moduł rodziców oraz moduł SPA z pokojem gościnnym. W piwnicy zlokalizowano winiarnię i kuchnię do zapraw…a na piętrze - w module salonowym - gabinet. Każdy z prostokątnych członów został przykryty dwuspadowym asymetrycznym dachem (wymóg spadzistych dachów wg mpzt) zakończonym świetlikiem. Dach i jego forma są więc nie tylko wymogiem formalnym, ale jednoczenie rozwiązały problem: stały się tubą rozświetlającą wnętrze każdego członu przez cały dzień nie podlegając zacienieniu przez korony drzew.

Sam układ dachów został zresztą tak dopasowany, by wpuszczać jak najwięcej i najdłużej światło słoneczne na powstałe dziedzińce. Różnostronne ich rozłożenie rozbija dodatkowo bryłę budynku – zmniejszając jego skalę. Powstałe miedzy kolejnymi członami pół – dziedzińce dodają intymności i domowości – zapewniając doskonały kontakt wnętrza z zewnętrzem.

Życie w Architekturze 2025. Dom Wieloczłonowy. Autorzy

Autor projektu:

PL.ARCHITEKCI

Zespół autorski:

architektura i projekt wnętrz: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon Bartosz Stanek konstrukcja: Mikołaj Kujath + BSD Konstrukcie | Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom przede wszytkim musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Każdy nasz dom zaczynamy projektować od wnętrza, bo zawsze mówimy, że mieszka się W DOMU a nie na zewnątrz. Architektura jest tu więc wynikową potrzeb mieszkańców - a nie że ich potrzeby są dopasowane do architektury.

Dom Wieloczłonowy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Wieloczłonowy, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/-

Wykonawca konstrukcji: -

Powierzchnia zabudowy: 580 m2

Powierzchnia użytkowa: 482 m2

Powierzchnia całkowita: 593 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3000 m2/2550 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.