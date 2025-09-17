Życie w Architekturze 2025. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce. CLIP KAMIL SKIBICKI

Życie w Architekturze 2025. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce. Założenia Autorskie

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, dostępnego i wielofunkcyjnego Gminnego Ośrodka Kultury, który stanie się centrum życia kulturalnego, edukacyjnego i społecznego gminy Topólka. Obiekt ma integrować mieszkańców, wspierać rozwój lokalnych inicjatyw oraz promować dziedzictwo kulturowe regionu.

Życie w Architekturze 2025. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce. Autorzy

Autor projektu:

CLIP KAMIL SKIBICKI

Zespół autorski:

inż. arch. Monika Malinowska, tech Kamil Skibicki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

1. Modelowa rewitalizacja społeczna i kulturowa wsi Gminny Ośrodek Kultury w Topólce jest przykładem, jak architektura może realnie zmieniać jakość życia – nie poprzez spektakularne gesty formalne, lecz przez odpowiedzialne i przemyślane projektowanie na rzecz społeczności lokalnej. To projekt, który ożywia lokalne życie społeczne, aktywizuje mieszkańców i wypełnia realną lukę infrastrukturalną.

2. Demokratyzacja wysokiej jakości architektury Ta realizacja udowadnia, że dobra architektura nie musi być domeną dużych miast i prestiżowych instytucji. W niewielkiej miejscowości powstał obiekt nowoczesny, dostępny i funkcjonalny, który może śmiało konkurować z realizacjami z dużych ośrodków – pokazując, że jakość architektoniczna może i powinna być równo rozdzielana między wszystkich obywateli.

3. Wzorcowe połączenie funkcji, formy i kontekstu Projekt łączy klarowny program funkcjonalny, współczesną formę i głęboki szacunek dla lokalnego kontekstu kulturowego i przestrzennego. Architektura jest skromna, ale wyrazista. Uniwersalna, ale nie anonimowa. Nowoczesna, ale zakorzeniona. To architektura „cicha”, ale mądra i ponadczasowa.

4. Zrównoważony rozwój w praktyce Realizacja stanowi wzór odpowiedzialności środowiskowej i ekonomicznej – poprzez energooszczędne instalacje, wykorzystanie OZE, prostotę rozwiązań konstrukcyjnych i długowieczność materiałów. To projekt rozsądny finansowo, ale przy tym ambitny – wskazujący, że można projektować zrównoważenie bez kompromisów jakościowych.

5. Pełna dostępność i integracja społeczna GOK w Topólce jest obiektem w pełni inkluzywnym i demokratycznym – zaprojektowanym z myślą o wszystkich użytkownikach, niezależnie od wieku, sprawności, statusu społecznego czy kulturowego. To architektura, która nie wyklucza – lecz zaprasza.

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Topólce, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Topólka

Generalny wykonawca/Wykonawca konstrukcji: JARDEJ Sp. z o. o.

Powierzchnia zabudowy: 623,89 m2

Powierzchnia użytkowa: 585,96 m2

Powierzchnia całkowita: 610,67 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4100 m2/3429,63 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.