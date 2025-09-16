Życie w Architekturze 2025. Hyttee 2.0. Marlena Kilian

Życie w Architekturze 2025. Hyttee 2.0. Założenia Autorskie

W Hyttee 2.0 to druga odsłona prototypowego domku wykonanego w technologii CLT. Dla autorów najważniejszym zadaniem jest promowanie technologii CLT, w której pokładają ogromne nadzieje i widzą w niej przyszłość.

Drewno klejone krzyżowo to innowacyjny materiał, który ma bardzo bogate możliwości budowlane. Powierzchnia zabudowy wynosi 35 m2. Obiekt został zaplanowany na planie prostokąta o wymiarach: 8,8m x 4m. Zwieńczony tradycyjnym dwuspadowy dachem. Drewniana elewacja wykonana z modrzewia została utrzymana w ciemnej kolorystyce, dzięki czemu wpisuje się w krajobraz. Wejście zostało zaprojektowane od południowego-zachodu. Północno-wschodnią elewację tworzy duże przesuwne okno o szerokości 3,5 m oraz mniejsze okno z sypialni. Oba pomieszczenia otwierają się na przestronny taras, który okrąża budynek z trzech stron. Elewacja północna posiada wykusz z obszernym parapetem służącym za siedzisko.

W Hyttee 2.0 zaprojektowano salon z aneksem kuchennym, łazienkę oraz antresolę, na którą prowadzą schody. Pokoje sypialne znajdują się na parterze oraz antresoli. Wyposażone są one w jedno podwójne łóżko oraz dwa oddzielne z możliwością ich połączenia. Wnętrze to hołd oddany naturze. Ściany Hyttee 2.0 są dziełem przyrody, gdzie słoje desek paneli CLT tworzą faktury, kolory. Wyposażenie wnętrza zostało zaprojektowane tak, aby spójnie komponowało się z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi.

Życie w Architekturze 2025. Hyttee 2.0. Autorzy

Autor projektu:

Marlena Kilian

Zespół autorski:

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Od wielu lat architektura zmaga się z ograniczaniem śladu węglowego. Popularne żelbetowe konstrukcje utrudniają ten proces, dlatego co raz częściej sięga się po inne rozwiązania budowane skupiające się na wykorzystaniu materiałów, których powtórne użycie będzie znacznie prostsze.

Projekt domku Hyttee ma za zadanie upowszechnienie i zaznajomienie potencjalnych klientów z technologią CLT. Kolejnym zadaniem jest promowanie drewna w architekturze jako wytrzymały i trwały materiał, który może być wykorzystywany w dużych kubaturowych założeniach.

Hyttee 2.0. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hyttee 2.0, inny

Inwestor: Marlena Kilian, Marek Piojda

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Hyttee Cabins

Powierzchnia zabudowy: 35 m2

Powierzchnia użytkowa: 28 m2

Powierzchnia terenu: 5000 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.