Życie w Architekturze 2025. Izerski Resort, Anna La Fontaine

Życie w Architekturze 2025. Izerski Resort. Założenia Autorskie

lzerSki Resort wpisany został w istniejące ukształtowanie terenu strome zbocze góry Świeradowiec. Kaskadowe rozmieszczenie budynków zapewnia przepiękną panoramę na góry Izerskie. Układ osiedla nawiązuje do rozrzuconych czarnych głazów, które spotkać można w całej okolicy Świeradowa-Zdrój. Projektując inwestycje inspirowaliśmy się archetypem stodoły szalowanej drewnem.

Głównym materiałem zastosowanym no elewacji jest naturalny lupek w kolorze grafitowym oraz drewno, w pięknym ciepłym odcieniu. Partery budynków wzbogaca szara okładzina kamienna spotykana na terenie całego pogórza Izerskiego.

Szlachetne materiały i minimalistyczny charakter brył nadają całości nowoczesny i elegancki wygląd. Wyjątkowa w tym projekcie jest nie tylko architektura, ale również zagospodarowanie terenu wykonane w formie tarasowego ogrodu górskiego wyposażonego w naturalny wodospad, miejsce do relaksu i wypoczynku z dziećmi. Meandryczna ścieżka dopełnia założenie, a las znajdujący się tuż za budynkami stanowi wyjątkowe i niepowtarzalne tło dla inwestycji.

Życie w Architekturze 2025. Izerski Resort. Autorzy

Autor projektu:

Anna La Fontaine

Zespół autorski:

Maciej Smoliński

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Izerski Resort to unikalna realizacja, która w sposób wzorcowy łączy nowoczesną architekturę z lokalnym kontekstem kulturowym i przyrodniczym. Projekt harmonijnie wpisuje się w górski krajobraz Gór Izerskich, nawiązując formą, materiałami i skalą do tradycyjnej zabudowy regionu, jednocześnie oferując najwyższy standard współczesnego życia i wypoczynku.

Zespół budynków o kaskadowej kompozycji, rozmieszczonych na naturalnym spadku terenu, tworzy zrównoważoną strukturę osiedla – kameralną, ale funkcjonalną. Użycie naturalnych materiałów (łupku, drewna i kamienia), duże przeszklenia oraz tarasy i balkony z widokiem na góry świadczą o ogromnym szacunku dla miejsca i krajobrazu. Architektura nie dominuje nad otoczeniem – jest z nim w dialogu. Na szczególną uwagę zasługuje także jakość przestrzeni wspólnych: zielone dziedzińce, strefy relaksu, place zabaw i fontanny – to nie tylko funkcjonalne dodatki, ale elementy budujące lokalną wspólnotę. Wysoki standard techniczny (cichobieżne windy, garaże podziemne, systemy bezpieczeństwa) współgra z przemyślaną ergonomią mieszkań, które są jasne, zróżnicowane funkcjonalnie i dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt odpowiada również na współczesne wyzwania inwestycyjne i ekologiczne – oferując systemy wynajmu, energooszczędność oraz całoroczną użyteczność. To inwestycja zrównoważona – architektonicznie, społecznie i ekonomicznie. Izerski Resort to manifest współczesnego życia w górach – piękny przykład odpowiedzialnego projektowania, które tworzy przestrzeń do życia, wypoczynku i wspólnoty.

Izerski Resort. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Izerski Resort, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: APARTAMENTY ŚWIERADOWIEC SP. Z O.O./APARTAMENTY ŚWIERADOWIEC SP. Z O.O.

Wykonawca konstrukcji: APARTAMENTY ŚWIERADOWIEC SP. Z O.O.

Powierzchnia zabudowy: 2 271 m2

Powierzchnia użytkowa: 10085 m2

Powierzchnia całkowita: 12 852 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 12 135 m2/43 761 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.