Życie w Architekturze 2025. Klinika Medycyny Estetycznej. Małgorzata i Przemysław Wawrzynek

Życie w Architekturze 2025. Klinika Medycyny Estetycznej. Założenia Autorskie

Klinika medycyny estetycznej została zlokalizowana w budynku na terenie dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM) w Gostyniu. Obiekt, choć przypominający tradycyjny polski dwór, został pierwotnie zbudowany w latach 50. XX wieku w okresie socrealizmu i pełnił funkcję siedziby administracyjnej ośrodka maszynowego. Z biegiem lat jego pogarszający się stan techniczny wymagał kompleksowej modernizacji, aby dostosować go do współczesnych standardów. Projekt inwestora, opracowany na etapie koncepcyjnym, zakładał całkowitą przemianę wnętrz oraz dobudowę dwóch symetrycznych skrzydeł od tylnej strony budynku.

Ta interwencja nie tylko zwiększyła funkcjonalność, ale również zdefiniowała na nowo kompozycję architektoniczną obiektu. Po wejściu odwiedzających wita imponująca centralna strefa recepcyjna, wyróżniająca się przestrzenią o podwójnej wysokości, która płynnie łączy parter z poddaszem. W celu uzyskania tego efektu, istniejące stropy zostały usunięte, co nadaje przestrzeni poczucie otwartości i pozwala na dopływ naturalnego światła. Odsłonięta konstrukcja dachu, wsparta na specjalnie zaprojektowanych stalowych belkach, dodaje elegancji strukturalnej. Kluczowym elementem projektu jest konsekwentne zastosowanie materiałów. Ściana recepcji została wykończona cortenem, nawiązującym do materiału nowo zaprojektowanej elewacji. Nowoczesny, przemysłowy charakter cortenu stanowi wyraźny kontrast z pierwotną strukturą, podkreślając różnicę między historycznymi a współczesnymi elementami budynku. Ta interakcja między starym a nowym podkreśla starannie wyważony balans między zachowaniem a innowacją, który definiuje ten projekt.

Życie w Architekturze 2025. Klinika Medycyny Estetycznej. Autorzy

Autor projektu:

Małgorzata i Przemysław Wawrzynek

Zespół autorski:

Małgorzata i Przemysław Wawrzynek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To oczywiste: Wśród nowopowstających budynków, zachodnich mód oraz trendów, nasz budynek jest pierwszym w Polsce budynkiem powtarzalnym z czasów narodowego socrealizmu, któremu dzięki wyobraźni inwestorów dano drugie życie. Jest to budynek 'zwykły' powtarzalny i właśnie dlatego zasługuje aby o nim rozmawiać, ponieważ wśród takich budynków żyjemy, a ikony i budynki pomniki to stemple historii a nie nasza codzienność. Może czas rozpocząć zwracać uwagę na potencjał 'zwykłych' budynków, które stanowią nasz (momentami trudny) dorobek przestrzenny i są niejako spuścizną czasów PRL-u - nie wielkich projektów, ale budynków zwykłych, z których można wykrzesać duszę i w których drzemie potencjał. Budynek spełnia założenia Nowego Europejskiego Bauhausu. PS. Tekst nie został wygenerowany przy pomocy narzędzi AI - wierzymy w ludzi :)

Klinika Medycyny Estetycznej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Klinika Medycyny Estetycznej, inny

Inwestor: Izabela Cwojdzińska

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Jankowski Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 496,01 m2

Powierzchnia użytkowa: 545,15 m2

Powierzchnia całkowita: 939,69 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2024 m2/3042,17 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020-2024/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.