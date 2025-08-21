Życie w Architekturze 2025. Laboratorium Obrazowo Molekularne. Biuro projektowe, Szyk i Wnętrze Studio Projektowe Renata Kruk- Kozłowska

Życie w Architekturze 2025. Laboratorium Obrazowo Molekularne. Założenia Autorskie

Głównym celem projektu było stworzenie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni do pracy dla zespołu obsługującego Laboratorium Obrazowania Molekularnego.

Jednym z kluczowych problemów była niewystarczająco wyodrębniona strefa recepcyjna, która utrudniała pacjentom odnalezienie miejsca rejestracji i powodowała dezorganizację procesu obsługi. W odpowiedzi na te potrzeby zaprojektowałam klarowną i logiczną strukturę przestrzeni, obejmującą strefę pracy, czytelną komunikację, wyodrębnione miejsce oczekiwania dla pacjentów oraz funkcjonalny korytarz do dyspozycji personelu. Projekt zakłada ergonomię, przejrzystość układu oraz komfort zarówno pracowników, jak i odwiedzających.

Pracownicy zyskali przestronną, dobrze zorganizowaną strefę roboczą z miejscem na odkładanie dokumentów, przestrzenią do przechowywania segregatorów i bieżącej dokumentacji, a także wydzielonymi miejscami na drukarki i inne niezbędne do pracy urządzenia.

Życie w Architekturze 2025. Laboratorium Obrazowo Molekularne. Autorzy

Autor projektu:

Biuro projektowe, Szyk i Wnętrze Studio Projektowe Renata Kruk- Kozłowska

Zespół autorski:

Biuro projektowe, Szyk i Wnętrze Studio Projektowe Renata Kruk- Kozłowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt przestrzeni Laboratorium Obrazowania Molekularnego to odpowiedź na konkretne potrzeby użytkowników — zarówno pracowników, jak i pacjentów. Funkcja, estetyka i komfort zostały tu połączone w sposób przemyślany i spójny. Przestrzeń, która wcześniej była chaotyczna i nieczytelna, zyskała nową jakość – stała się miejscem uporządkowanym, intuicyjnym i sprzyjającym efektywnej pracy oraz spokojnej obsłudze pacjentów.

Zaprojektowano czytelny podział funkcji: strefę pracy, wyraźnie zaznaczoną recepcję, komfortową poczekalnię oraz zaplecze komunikacyjne dostępne dla personelu. Dzięki temu usprawniono codzienne działania zespołu, eliminując wcześniejsze problemy związane z brakiem przejrzystości przestrzennej. Wnętrze jest nowoczesne, estetyczne i przyjazne pacjentom. Zastosowana kolorystyka jest jednocześnie odświeżająca i uspokajająca — tworzy atmosferę równowagi i nie wywołuje napięcia ani rozdrażnienia.

To przestrzeń z pozytywną energią, w której pacjenci mogą poczuć się komfortowo, a personel bezpiecznie i swobodnie wykonywać swoje obowiązki. Użyte materiały zostały starannie dobrane z myślą o wysokiej trwałości oraz normach obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej. Są odporne na intensywną eksploatację, a jednocześnie estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Ta realizacja to przykład, jak poprzez architekturę wnętrz można realnie poprawić jakość życia — zarówno użytkowników przestrzeni, jak i osób z niej korzystających. Dlatego zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”

Laboratorium Obrazowo Molekularne. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Laboratorium Obrazowo Molekularne, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: LOMiRT UMB Sp. z o.o. ul. Żurawia 71A,15-540 Białystok

Powierzchnia zabudowy: 105 m2

Powierzchnia całkowita: 105 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

