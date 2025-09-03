Życie w Architekturze 2025. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. heinlewischer

Życie w Architekturze 2025. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Założenia Autorskie

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon to obiekt o funkcji edukacyjno-wystawienniczej, który propaguje naukę i edukację poprzez zabawę oraz nowe, eksperymentalne i autorskie formy ekspozycji. Niepowtarzalna, wyrazista forma stanowi symbol i element identyfikacji instytucji. Architektura budynku czerpie z uwarunkowań kulturowych, lokalizacyjnych i krajobrazowych otaczającego terenu. Założenia dla kształtowania bryły budynku oraz układu funkcjonalno-użytkowego odnoszą się do niezwykle wyrazistego elementu otaczającej nas przestrzeni – istniejącego pasa startowego dawnego lotniska.

Dominujący parkowy charakter obszaru stał się impulsem do kształtowania zabudowy jako elementu silnie zintegrowanego z krajobrazem, zatracając granicę pomiędzy budynkiem i otoczeniem terenów muzealnych oraz parku kulturowego. Budynek na planie trójkąta wyrasta z przestrzeni pasa startowego. Charakteryzuje się zmiennością poziomów, zróżnicowaniem wysokości oraz wielkości poszczególnych przestrzeni. Zielony dach ukształtowany w formie ogólnodostępnego ogrodu, stanowi jednocześnie taras widokowy i trybunę, z której użytkownicy Cogiteonu oraz mieszkańcy Krakowa, mogą obserwować pokazy lotnicze czy inne wydarzenia i eventy które będą odbywać się na terenie parku i centrum.

Poszczególne elementy przestrzenne budynku odpowiadają strefowaniu pod względem funkcjonalnym, uwzględniając, wynikające z założeń powiązania wewnętrzne oraz organizację centrum, jednocześnie integrując wnętrze budynku z jego zewnętrzem. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, poziom wystawienniczy Cogiteonu został zagłębiony, co stanowi także ważny aspekt w założeniach koncepcji energetycznej. Poszczególne bryły budynku ujęte zostały w jednolitą elewację w formie transparentnej powłoki, która nadaje założeniu innowacyjnego oraz technologicznego wyrazu, jak również trójwymiarowości i lekkości.

Życie w Architekturze 2025. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Autorzy

Autor projektu:

heinlewischer

Zespół autorski:

Anna Stryszewska-Słońska, Edzard Schultz, Joanna Pittner, Tomasz Padło, Małgorzata Oleśkowska, Barbara Trojanowska, Wojciech Chołuj, Łukasz Orłowski, Małgorzata Biernacka, Dominika Niewczas, Katarzyna Woszczyna.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek Cogiteonu z dużym poszanowaniem odnosi się kontekstu miejsca, jednocześnie silnie oddziaływuje na otoczenie. Szczególna forma architektoniczna, zagospodarowanie terenu oraz otwarty charakter przestrzeni stanowią atraktor zarówno dla mieszkańców miasta Krakowa, jak i gości z innych części polski. Cogiteon żyje o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od dostępności jego wnętrza. Stanowi przestrzeń przyjazną dla użytkownika.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Hochtief Polska

Wykonawca konstrukcji: Hochtief Polska

Powierzchnia użytkowa: 14 098 m2

Powierzchnia całkowita: 27 485 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.