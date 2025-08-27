Życie w Architekturze 2025. Mieszkanie. Małgorzata Cieśla

Życie w Architekturze 2025. Mieszkanie. Założenia Autorskie

Głównym założeniem projektowym mieszkania było nawiązanie do stylu Art Deco. Koncentrowaliśmy się na pozostawieniu charakterystycznych elementów tego stylu istniejących już w mieszkaniu. Całość mieszkania jest funkcjonalna i atrakcyjna wizualnie.

Podczas projektowania bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak układ, schematy kolorów, meble, oświetlenie i wystrój, aby stworzyć przestrzenie odzwierciedlające wizję i styl życia klienta. Naszym celem jest zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni, uczynienie jej wygodną, ​​zachęcającą i spersonalizowaną.

Życie w Architekturze 2025. Mieszkanie. Autorzy

Autor projektu:

Małgorzata Cieśla

Zespół autorski:

MARRI

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt prezentowanego mieszkania to historia minionych lat ze współczesnym design i tu stawiam kropkę. Wchodząc do mieszkania, widzisz otaczające cię bibeloty i pamiątki z lat międzywojennych, przenoszące w tamten okres. Za oknem rozbrzmiewa dźwięk dzwonów z sąsiadującego kościoła z charakterystycznymi kopułami, które stały się inspiracją do powstałego łuku w meblach kuchennych. To od tych kopuł wszystko się zaczęło.

Tutaj każdy detal ma znaczenie. Wszystkie elementy tego mieszkania były bardzo skrupulatnie przemyślane i spersonalizowane. Wiele pamiątek właścicielki zostało zachowanych, uzyskując drugie życie. Wyraźna kolorystyka drzwi budzi ciekawość, zachęcając do wejścia. Panująca harmonia w tym mieszkaniu skłania ludzi do głębokich rozmów o życiu.

Jako architekt uważam, że to mieszkanie zasługuje na nagrodę, nie tylko ze względu na oryginalny wygląd, piękne estetycznie wykończenie i dobór materiałów najwyższej jakości, ale przede wszystkim dlatego, że zostali zaangażowani w ten projekt ludzie z firm o niesamowitych sercach i kompetencji. Dziś trudno o chwilę zatrzymania w pędzącym świecie. Jest to dla mnie, jako architekta największa nagroda, że ludzie chcą być w tym mieszkaniu po prostu "OBECNI"

Mieszkanie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Mieszkanie, inny

Inwestor: Grażyna Bożek

Generalny wykonawca: kilkunastu wykonawców

Powierzchnia użytkowa: 51,68 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2024/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.