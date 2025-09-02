Życie w Architekturze 2025. Młyn Maria. Maćków Pracownia Projektowa

Życie w Architekturze 2025. MŁYN MARIA. Założenia Autorskie

Projekt zespołu mieszkaniowo-usługowego Młyn Maria obejmował remont dwóch niedziałających już młynów – Maria i Feniks, ich nadbudowę oraz rozbudowę kompleksu o plombę i zachodni łącznik. Głównym założeniem projektu było przywrócenie działalności od lat niszczejącego zabytku, dostosowanie obiektu do nowej funkcji i rewitalizacja terenów przyległych.

Charakterystyczny, powojenny obraz Młynów – z niskim łącznikiem i logo, tworzył pamięć przestrzenną miejsca, którą postanowiliśmy utrwalić. Dzięki odtworzeniu przejścia bramowego i pomostu od zachodniej strony Wyspa Piasek i Młyńska zyskała kolejne połączenie piesze. Dodatkowo północno-zachodnią strefę działki ukształtowano w formie skarpy niwelującej różnicę poziomów terenu, kryjącą w sobie podziemny garaż oraz pełniącą funkcję otwartej przestrzeni publicznej dla Wrocławian.

Na górnej platformie skarpy zasadzono drzewa, a schody wzbogacono o ławki z niską roślinnością – tak, aby widok na rzekę i kanał będący istotnym elementem założenia nie był przesłonięty. Istniejące otwory okienne powiększyliśmy, pozostawiając pierwotny obrys widocznym oraz różnicując stopień przezierności nowego przeszklenia. Nadbudowę obiektu wraz z jego rozbudową o plombę oraz zachodni łącznik zrealizowano w odmiennym materiale – perforowanej blasze falistej złożonej z elementów stałych oraz sterowanych mechanicznie żaluzji okiennych.

Różnica pomiędzy tym co nowoprojektowane a istniejące jest czytelna, a budynek w zależności od ilości światła, pogody czy temperatury zyskuje zmienną formę, dynamizowaną mobilnością fasad.

Życie w Architekturze 2025. MŁYN MARIA. Autorzy

Autor projektu:

Maćków Pracownia Projektowa

Zespół autorski:

Zbigniew Maćków (główny projektant), Szymon Brzezowski (architekt prowadzący), Natalia Rowińska, Aleksandra Czupkiewicz, Aleksandra Herman, Marek Konopnicki, Joanna Major, Michał Romański, Marta Wolak; współpraca: Marcin Brzeziński, Paweł Karpa

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja w wyważony sposób łączy szacunek dla dziedzictwa z nowoczesnym podejściem do projektowania i kształtowania przestrzeni miejskiej. To przykład rewitalizacji, która nie tylko ratuje niszczejący zabytek, ale nadaje mu nowe życie i funkcję, zachowując przy tym pamięć miejsca i jego przestrzenną tożsamość.

Projekt umiejętnie odróżnia warstwy historyczne od współczesnych – poprzez materiał, detal i wyraz architektoniczny – unikając fałszywej stylizacji. Dynamiczne, reagujące na otoczenie elewacje z perforowanej blachy i ruchomych żaluzji nadają obiektowi zmienny charakter, a jednocześnie nie dominują nad jego historyczną substancją. Powiększone przeszklenia z zachowaniem pierwotnych obrysów stanowią świadomy gest integrujący stare z nowym. Równie istotne jest zakorzenienie projektu w miejskiej strukturze – dzięki pieszym połączeniom, zielonej skarpie pełniącej funkcję przestrzeni publicznej oraz otwarciu na rzekę, kompleks Młyna Maria odzyskuje znaczenie społeczne i urbanistyczne.

To projekt, który nie tylko podnosi jakość architektury, ale realnie zmienia sposób, w jaki mieszkańcy korzystają z miasta.

MŁYN MARIA. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: MŁYN MARIA, budynek wielorodzinny

Inwestor: RealCo Property Investment & Development

Generalny wykonawca: OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.; Fasady i tereny zewnętrzne AKBIK sp. z o.o.; stolarka okienna aluminiowa Aluprof, BOGARD Sp. z o.o.&Wspólnicy sp. K.; Fasada aluminowa Baier Wolfmann Polska, FFBuilding Sp. z o.o. sp.k

Wykonawca konstrukcji: Biuro inżynieryjne konstrukcji i doradztwa technicznego: Sławomir Szarleja, Michał Dębkowski

Powierzchnia zabudowy: 2 156 m2

Powierzchnia użytkowa: 9 460 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4 990 m2/45 785 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.