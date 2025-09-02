Życie w Architekturze 2025. Monopolis II. Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Życie w Architekturze 2025. Monopolis II. Założenia Autorskie

Projekt drugiego etapu zespołu budynków rozwija istniejące założenie z muzeum, galerią i teatrem, dodając obiekty biurowo-usługowe. Celem było stworzenie nowoczesnej przestrzeni biurowej, uzupełniającej wcześniejsze realizacje. W kolejnych etapach planowane jest również utworzenie basenu w zabytkowym magazynie spirytusu. Podstawą projektu była rewitalizacja terenów dawnych Zakładów Spirytusowych Polmos z zachowaniem ich historycznego charakteru.

Wszystkie zabytkowe budynki zostały odrestaurowane i przystosowane do nowych funkcji, a nowe obiekty zaprojektowano w formie nowoczesnej, lecz harmonizującej z otoczeniem. Ważnym elementem było powiązanie zagłębionego pasażu usługowego z miejską tkanką ul. dr Stefana Kopcińskiego. Kolorystyka i detale zagospodarowania przestrzeni nawiązują do pierwszego etapu, a w posadzkę wkomponowano historyczne żeliwne płyty, tworzące symboliczny motyw linii – znak integracji z miastem. Dominującymi materiałami są jasne i ciemne płyty betonowe – na poziomie „0” ułożone jako jasnoszare kwadraty z ciemniejszymi wstawkami, odwołujące się do ortogonalnego układu elewacji.

Budynki charakteryzuje prosta forma i stonowana kolorystyka, stanowiąca tło dla ceglanej architektury historycznej. Zastosowano materiały takie jak stal Corten, szkło i płyty włóknocementowe, a uzupełniają je kompozycje zieleni. Projekt płynnie kontynuuje pierwszą fazę inwestycji, wzmacniając jej charakter i spójność architektoniczną.

Życie w Architekturze 2025. Monopolis II. Autorzy

Autor projektu:

Grupa 5 Architekci Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski

Zespół autorski:

Architekt prowadzący: Rafał Grzelewski. Współpraca: Tomasz Szponar, Krzysztof Puta, Artur Sztygar, Adam Grzesik, Janusz Mączyński

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ w wyjątkowy sposób łączy szacunek dla dziedzictwa przemysłowego z nowoczesną wizją miejskiej przestrzeni. Projekt nie tylko zachowuje i adaptuje historyczne budynki Zakładów Spirytusowych Polmos, ale także wprowadza nową jakość architektoniczną, która wzbogaca strukturę miasta. Wysoki budynek biurowy, mimo swojej skali, nie dominuje nad otoczeniem – przeciwnie, staje się tłem dla zabytkowej zabudowy, podkreślając jej wartość i znaczenie.

Architektura obiektu jest wyważona i ponadczasowa – prosta forma, stonowana kolorystyka oraz starannie dobrane materiały tworzą spójną całość, która harmonizuje z istniejącym kontekstem. Szczególną wartością projektu jest jego funkcjonalność i otwartość na użytkownika – zagłębiony pasaż usługowy, powiązania z ulicą Kopcińskiego oraz elementy zieleni czynią przestrzeń przyjazną i dostępną. Symboliczne wkomponowanie żeliwnych płyt w posadzkę to nie tylko hołd dla historii miejsca, ale także wyraz ciągłości i integracji z miastem.

To realizacja, która nie tylko odpowiada na potrzeby współczesnych użytkowników, ale także buduje tożsamość miejsca, tworząc przestrzeń, w której historia i nowoczesność współistnieją w harmonii. Jest to przykład architektury odpowiedzialnej, świadomej i głęboko zakorzenionej w kontekście – architektury, która naprawdę tworzy życie w mieście.

Monopolis II. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Monopolis II, obiekt komercyjny

Inwestor/generalny wykonawca: Virako Sp. z o.o./KARMAR S.A. / Budimex SA (konstrukcja części podziemnej)

Wykonawca konstrukcji: KARMAR S.A. / Budimex SA (konstrukcja części podziemnej)

Powierzchnia zabudowy: 970 m2

Powierzchnia użytkowa: 13 699,6 m2

Powierzchnia całkowita: 35 000 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3480,88 m2/51 123,7 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2023

