Życie w Architekturze 2025. Nyska Residence. Artur Iwański

Spis treści
- Życie w Architekturze 2025. Nyska Residence. Założenia Autorskie
- Życie w Architekturze 2025. Nyska Residence. Autorzy
- Nyska Residence. Metryka realizacji
- 10. edycja Życia w Architekturze
- Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
- Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025
- Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Życie w Architekturze 2025. Nyska Residence. Założenia Autorskie
Prestiżowa, a zarazem kameralna inwestycja – Nyska Residence, powstała w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji Wrocławia. Apartamentowiec, dzięki swoim licznym atutom, w pełni odpowiada gustom nawet najbardziej wymagających pod względem designu.
O luksusowym charakterze nieruchomości świadczy wyjątkowa architektura: lokale zaprojektowane w standardzie apartamentowym czy gustowna aranżacja części wspólnych. Lokale mieszkalne na ostatnim piętrze zostały doświetlone oknami/świetlikami do dachu płaskiego firmy VELUX.
Życie w Architekturze 2025. Nyska Residence. Autorzy
Autor projektu:
Artur Iwański
Zespół autorski:
Artur Iwański
Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:
Lokalizacja została wykorzystana jako atut – budynek wkomponowuje się w tkankę miasta z szacunkiem do istniejącej zabudowy i historii miejsca, ale jednocześnie daje nową jakość przestrzeni. Zastosowanie okien/ietlików firmy VELUX na ostatniej kondygnacji z płaskim dachem to nie tylko rozwiązanie techniczne, ale też wyraz troski o jakość życia mieszkańców. Dzięki temu mieszkania zyskują dostęp do światła dziennego przez cały dzień, nawet w głębi lokalu — co jest rzadkością w zabudowie wielorodzinnej. W projekcie światło nie tylko doświetla – ono organizuje przestrzeń, buduje atmosferę, a w mieszkaniach na ostatnim piętrze dosłownie wpływa na dobrostan mieszkańców.
Nyska Residence. Metryka realizacji
Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nyska Residence, obiekt mixed-use
Inwestor/generalny wykonawca: LI Development/LI Development
Wykonawca konstrukcji: LI Development
Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024
10. edycja Życia w Architekturze
Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Jury konkursu Życie w Architekturze 2025
Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.
Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025
Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:
Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux
Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.
Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.
Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.
Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.