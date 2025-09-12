Życie w Architekturze 2025. Osiedle Bojerowa. Architekt Joanna Norsesowicz

Życie w Architekturze 2025. Osiedle Bojerowa. Założenia Autorskie

Projekt powtarzalnego projektu domu jednorodzinnego przy ul. Bojerowej w Poznaniu to przykład harmonijnego dialogu między współczesną architekturą a naturą. Projekt, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Kierskiego, powstał z myślą o świadomym życiu – blisko przyrody, w spokojnym otoczeniu brzóz, z dala od zgiełku miasta, ale z zachowaniem jego udogodnień.

Kluczowym założeniem była niska, kameralna zabudowa, która szanuje istniejący krajobraz i wpisuje się w lokalny kontekst. Proste, eleganckie formy, nowoczesna stylistyka i dopracowane detale tworzą estetykę, która nie dominuje nad naturą, lecz ją dopełnia. Materiały wykończeniowe oraz kolorystyka elewacji nawiązują do otoczenia – lasu brzozowego, piaskowych ścieżek i refleksów jeziora.

Wnętrza domów zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło i stworzyć przestrzenie sprzyjające codziennemu funkcjonowaniu mieszkańców. Przestronne, jasne poddasza doświetlone są zarówno oknami połaciowymi, jak i kolankowymi, co pozwala na ich pełne użytkowanie – od pracy zdalnej po odpoczynek. Nowoczesne technologie, zapewniają komfort, ale też wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Projekt Bojerowa to odpowiedź na potrzeby współczesnych rodzin, które szukają równowagi między funkcjonalnością, estetyką a naturą. Tu architektura nie tylko organizuje przestrzeń – ona tworzy ramy dla życia, które może toczyć się w zgodzie z otoczeniem i we własnym rytmie.

Życie w Architekturze 2025. Osiedle Bojerowa. Autorzy

Autor projektu:

Joanna Norsesowicz

Zespół autorski:

Joanna Norsesowicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt przy ul. Bojerowej to esencja idei „Życia w Architekturze” – pokazuje, jak świadomie zaprojektowana przestrzeń może realnie podnosić jakość codziennego życia, nie zakłócając przy tym naturalnego krajobrazu. To realizacja, która łączy estetykę, funkcjonalność i wrażliwość na kontekst – zarówno przyrodniczy, jak i społeczny.

Zabudowa oparta na powtarzalnym modelu domu nie narzuca się otoczeniu – wręcz przeciwnie, stapia się z nim. Bryły o nowoczesnej formie, ale skromnej skali, osadzone zostały w brzozowym zagajniku, z pełnym poszanowaniem istniejącej zieleni i ukształtowania terenu. To architektura, która nie dominuje, ale współistnieje. Mocną stroną projektu jest jego demokratyczny charakter – stwarza komfortowe warunki do życia dla szerokiego grona użytkowników, nie będąc przy tym elitarna czy odseparowana. Każdy z lokali oferuje jasne, funkcjonalne wnętrza z użytkowym poddaszem, dostępem do ogrodu i przestrzenią sprzyjającą relacjom międzyludzkim oraz wyciszeniu.

Zastosowane technologie (energooszczędne systemy, optymalna gospodarka cieplna i świetlna) idą w parze z odpowiedzialnością środowiskową i troską o przyszłe pokolenia. Projekt ten to przykład architektury, która nie tylko odpowiada na współczesne potrzeby, ale też przewiduje je i wyprzedza. Realizacja Bojerowa to dowód, że życie w architekturze może być codzienną praktyką – nie luksusem, lecz dobrze zaprojektowaną normalnością. Dlatego właśnie zasługuje na Grand Prix.

Osiedle Bojerowa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Osiedle Bojerowa, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: KIEKRZ 01 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Topolowa 17, 62-090 Rokietnica/KIEKRZ 01 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Topolowa 17, 62-090 Rokietnica

Wykonawca konstrukcji: KIEKRZ 01 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Topolowa 17, 62-090 Rokietnica

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

