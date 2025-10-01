Życie w Architekturze 2025. Osiedle Harmonia. odra architekci sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Osiedle Harmonia. Założenia Autorskie

Osiedle Harmonia to kameralna, starannie zaprojektowana przestrzeń, która łączy komfort codziennego życia z poczuciem prywatności i bezpieczeństwa.

Centralnym punktem założenia jest zielone patio – półprywatna strefa mieszkańców, z wijącą się ścieżką pieszą, stanowiącą oś osiedla. Przemyślany układ osiedla oraz strefowanie pozwoliło zachować otwarty charakter zabudowy. Ruch kołowy został całkowicie odseparowany, co zapewnia ciszę i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Na uboczu, wśród drzew, zlokalizowano plac zabaw, stanowiący zamkniętą przestrzeń bezpieczną. Rozwiązanie to zapewnia komfort użytkowników placu zabaw, a także pozostałych mieszkańców. Dostęp do budynków prowadzi bezpośrednio z patio, każdy lokal na parterze dysponuje prywatnym ogródkiem. Zadbano także o wygodne miejsca do przechowywania rowerów.

Kameralna zabudowa o ciepłej, jasnej kolorystyce i dwuspadowych dachach tworzy przyjazny, spójny charakter osiedla. Mieszkania na poddaszu posiadają antresole, które podkreślają nowoczesny i funkcjonalny układ wnętrz. Poddasza są bardzo jasne, dzięki zastosowaniu okien połaciowych, kolankowych. Na osiedlu zastosowano ekologiczne rozwiązania zagospodarowania wód opadowych w obrębie działki, poprzez retencję, rozsączanie i podlewanie części wspólnych.

Życie w Architekturze 2025. Osiedle Harmonia. Autorzy

Autor projektu:

odra architekci sp. z o.o.

Zespół autorski:

Piotr Tracz, Agata Łapińska, Marlena Kilian, Monika Ruszkowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Inwestycja wyróżnia się dbałością o komfort życia mieszkańców. Zaprojektowano osiedle zielone, z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi. Dużą wagę przywiązano do funkcjonalnych układów mieszkań, zapewniających wygodne użytkowanie zarówno na małych jak i większych przestrzeniach. Udało się zaprojektować architekturę prostą, ale funkcjonalną i przyjazną do życia.

Osiedle Harmonia. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Osiedle Harmonia, budynek wielorodzinny

Inwestor: Dom Development Wrocław Sp. z o.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Dom Construction sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 3576 m2

Powierzchnia użytkowa: 8913 m2

Powierzchnia całkowita: 10717 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8932 m2/30000 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

