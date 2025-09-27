Życie w Architekturze 2025. Pasaż Hilarego Majewskiego. Jakub Krzysztofik

Życie w Architekturze 2025. Pasaż Hilarego Majewskiego. Założenia Autorskie

Realizacja jest efektem projektu koncepcji urbanistycznej rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi (projekt 1). Całkowicie zdegradowana przestrzeń (dziki parking) oraz otoczenie przed realizacją było pogrążone w wielopłaszczyznowym kryzysie: społecznym, ekonomicznym technicznym, infrastrukturalnym oraz estetycznym.

Celem przestrzennym pasażu było połącznie ulicy Włókienniczej oraz Jaracza (obydwie również podlegały rewitalizacji) ciągiem pieszo-jezdnym uzupełnionym funkcjonalnie o plac zabaw, miejsca do rekreacji (zadaszone pergolami ławki), iluminowaną fontannę. Całość uzupełnia wysoka zieleń (7-8 metrowe nasadzenia) oraz niska, krzewy, byliny i trawy trzcinowe. Zaprojektowano specjalne konstrukcje na pnącza aby zasłonić niewyremontowane puste ściany sąsiednich oficyn i zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną. Posadzka wykonana jest z wysokiej jakości granitu w 2 kolorach a jej rysunek nawiązuje do tkaniny.

Otworzono w postaci ażurowego muru elementy architektoniczne dawnych komórek. Przestrzeń w nocy jest bezpieczna dobrze oświetlona i dodatkowo iluminowana efektownym i podświetleniami lamp posadzkowych. Sąsiadująca z placem szkoła podstawowa ma dodatkowe wejście na plac co zapewnia dzieciom dostęp do przestani rekreacyjnej placu po zajęciach lub w trakcie przerw. Całość uzupełnia mała architektura: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne o formie ujednoliconej dla całego śródmieścia miasta.

Życie w Architekturze 2025. Pasaż Hilarego Majewskiego. Autorzy

Autor projektu:

Jakub Krzysztofik

Zespół autorski:

Patrycja Jędrzejczyk, Sylwia Krzysztofik, Paulina Murawska, Michał Domińczak, Jarosława Sieradzki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zamiast dawnej zdegradowanej przestrzeni mamy wysokiej jakości przestrzeń publiczną chętnie odwiedzaną przez okolicznych mieszkańców, rodziny z dziećmi, seniorów oraz cudzoziemców a także turystów. Przestrzeń jest pozbawiona barier architektonicznych i jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnie tak ukształtowane aby wody opadowe zasilały zieleńce i stanowiły zasób dla systemu korzeniowego drzew i krzewów. Pergole po których pnie się zieleń stanowi redukcję wysp gorąca i stanowią zacienione miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Pasaż Hilarego Majewskiego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Pasaż Hilarego Majewskiego, przestrzeń publiczna

Inwestor: Miasto Łódź: Zarząd Inwestycji Miejskich

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: konsorcjum firm: „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło ; Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski

Powierzchnia terenu: 3600 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

