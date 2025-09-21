Życie w Architekturze 2025. Plac im. Olgi "Kory" Sipowicz. SN Architekci, architekci Michał Szkudlarski i Andrzej Nowak

Życie w Architekturze 2025. Plac im. Olgi "Kory" Sipowicz. Założenia Autorskie

Proponowana realizacja kształtuje przestrzeń placu w sposób, który harmonijnie wpisuje się w otoczenie, wprowadzając odwiedzających do serca miasta. Plac jest zaprojektowany tak, aby nie kolidował z wartościowymi architektonicznie budynkami Dworca Głównego oraz Poczty, a jednocześnie subtelnie wypełnia przestrzeń między nimi, stwarzając spójną przestrzeń.

Układ kompozycji cechuje się dużą elastycznością, umożliwiając adaptację do różnych potrzeb miejskich. Proponowane rozwiązanie zapewnia zarówno przestrzeń do odpoczynku, jak i atrakcyjne miejsce do realizacji różnorodnych aktywności, stając się integralną częścią życia miejskiego. Raster oparty na formach kolistych pozwala na dowolne zagospodarowanie placu, zachowując przy tym pierwotną ideę, dzięki swojej wszechstronności.

Projekt uwzględnia także efektywną komunikację pieszą pomiędzy dworcem kolejowym a planowanym dworcem autobusowym, a także odpowiedni dostęp dla podróżnych oraz służb technicznych.

Życie w Architekturze 2025. Plac im. Olgi "Kory" Sipowicz. Autorzy

Autor projektu:

SN Architekci

Zespół autorski:

arch. Michał Szkudlarski, arch. Andrzej Nowak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Plac wyróżnia się intrygującą, niemal ikoniczną formą, która stanowi doskonałą symbiozę pomiędzy naturą, przestrzenią rekreacyjną a miejskim charakterem otoczenia. Jego kształt powstał z myślą o zachowaniu równowagi między funkcjonalnością a estetyką, dzięki czemu powstała przestrzeń, która jest zarówno przyjazna dla użytkowników, jak i atrakcyjna wizualnie. Zielone elementy, takie jak drzewa, czy trawniki, płynnie przeplatają się z przestrzeniami przeznaczonymi do wypoczynku i rekreacji, tworząc przyjazne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Plac stał się częścią żyjącego, nowoczesnego Miasta, a dla Nas, autorów, jest to największe z możliwych wyróżnień.

Plac im. Olgi "Kory" Sipowicz. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Plac im. Olgi "Kory" Sipowicz, przestrzeń publiczna

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Opole/Best-Opebel s.c. Wójcik W., Uryczuk J.

Wykonawca konstrukcji: Best-Opebel s.c. Wójcik W., Uryczuk J.

Powierzchnia terenu: 8200 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.