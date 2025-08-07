Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i remont nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Tuwima 10. Mgr inż. arch. Kamilla Galicka-Zys, mgr inż. arch. Tomasz Nowacki

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i remont nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Tuwima 10. Założenia Autorskie

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku (na funkcję biurowo – usługową) przy Tuwima 10 dla potrzeb jednego z urzędów podległych UMŁ. Nadbudowa północnej (niższej) części budynku o jedną kondygnację, podniesienie dachu w części południowej oraz przebudowa wnętrza w sposób umożliwiający przyszłe szerokie wykorzystanie budynku w calach administracyjno-biurowych. Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze chronionym konserwatorsko, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pod nazwą „Osada Łódka 1824-27”. Budynek główny oraz ceglany komin wpisane są do gminnej ewidencji zabytków pn. „Fabryka Przyborów Tkackich, Maszyn. Wagner Henryk – spadkobiercy”.

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i remont nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Tuwima 10. Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż. arch. Kamilla Galicka-Zys, mgr inż. arch. Tomasz Nowacki

Zespół autorski:

Mgr inż. arch. Yana Gubnytska, inż. arch. Paulina Ostatek, mgr inż. arch. Monika Woziwoda, mgr inż. arch. Magdalena Brzezicka, mgr inż. arch. Kamila Bobrzycka.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przeprowadzona została kompleksowa przebudowa obiektu z zachowaniem jego pofabrycznego XIX wiecznego charakteru. Wprowadzono szereg udogodnień takich jak dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych, nasadzenia na terenie. W obiekcie mieści się obecnie Fabryka Aktywności Miejskiej- 2 sale konferencyjne, 12 sal biurowych, przestrzeń kreatywna, przestrzeń dla matki z dzieckiem. Obiekt, dzięki instalacji neonu „Mewa” na kominie fabrycznym jest charakterystycznym punktem na turystycznej mapie Łodzi.

Przebudowa i remont nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Tuwima 10. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa i remont nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Tuwima 10, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Miasto Łódź

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Maria Potz Mosaicon Sp.z.o.o.

Powierzchnia zabudowy: 655,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 425,73 m2 (w tym komunikacja) 296,79 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1703,22 m2/9 350 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.