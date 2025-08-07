Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej. URBAN ARCHITECT, architekt Dorota Szymaniak-Urban

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej. Założenia Autorskie

Założeniem projektu przebudowy Hali Urania było zachowanie jej ikonicznego charakteru oraz nadanie jej nowoczesnych funkcji i estetyki. Obiekt został w znacznej części rozebrany, przy jednoczesnym zachowaniu konstrukcji głównej bryły. Dodano kondygnację podziemną z parkingiem i zapleczem technicznym, co zwiększyło funkcjonalność budynku.

Układ komunikacyjny został usprawniony poprzez nowe połączenia drogowe oraz montaż wind i klatek schodowych. Obniżenie poziomu areny umożliwiło zwiększenie pojemności widowni do 4046 miejsc. Wprowadzono nowe funkcje, takie jak lodowisko sezonowe, mała hala sportowa, zewnętrzna ścianka wspinaczkowa oraz strefa gastronomiczna.

Budynek zyskał nowoczesną estetykę – szklaną fasadę z geometrycznymi panelami zacieniającymi oraz wentylowane elewacje z wizerunkami sportowców. Kopuła hali została odnowiona i zachowana jako element tożsamości miejsca. Całość założenia łączy nowoczesne rozwiązania techniczne z poszanowaniem historii i charakteru obiektu.

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej. Autorzy

Autor projektu:

Dorota Szymaniak-Urban

Zespół autorski:

URBAN ARCHITECT

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja przebudowy Hali Urania w Olsztynie zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ w sposób wzorcowy łączy poszanowanie dziedzictwa architektonicznego z nowoczesną funkcjonalnością, estetyką i technologią. Projekt odważnie mierzy się z modernizacją obiektu z lat 70., zachowując jego symboliczną tożsamość – kopułę i żelbetowy szkielet – jednocześnie całkowicie redefiniując jego możliwości użytkowe.

Inwestycja odpowiada na aktualne potrzeby miasta i mieszkańców: oferuje elastyczną przestrzeń dla sportu, kultury i rekreacji, zwiększa dostępność dzięki przemyślanemu układowi komunikacyjnemu oraz promuje integrację społeczną. Architekci udowodnili, że modernizacja nie musi oznaczać wyburzenia pamięci miejsca – przeciwnie, może być jego świadomą ewolucją. Urania to przykład żywej architektury, która łączy pokolenia i funkcje – i dlatego zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Olsztyn/MirBud S.A

Wykonawca konstrukcji: MirBud S.A

Powierzchnia zabudowy: 7 087 m2

Powierzchnia użytkowa: 26 173 m2

Powierzchnia całkowita: 37 294 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: -/97 810 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.