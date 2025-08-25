Życie w Architekturze 2025. Remont konserwatorski oraz przebudowa budynku Akademii Zamojskiej. PAS PROJEKT, Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o., Pracowania Autorska architekt Jan Burmas

Życie w Architekturze 2025. Remont konserwatorski oraz przebudowa budynku Akademii Zamojskiej. Założenia Autorskie

Remont konserwatorski miał na celu przywrócenie obiektowi dawnej Akademii Zamojskiej formę z drugiej połowy XVII w. Zrealizowane prace miały na celu przywrócenie historycznego układu przestrzennego pomieszczeń, a rekonstrukcja dachu mansardowego pozwoliła na przywrócenie Akademii formy z 2 połowy XVIII-wieku oraz adaptację powierzchni na cele użytkowe.

PAS PROJEKT, ul Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn; Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków, Pracowania Autorska architekt Jan Burmas, ul. Staszica 23/2, 22-400 Zamość

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu to przykład wybitnej realizacji łączącej szacunek do dziedzictwa z nowoczesną funkcjonalnością. Ten unikalny projekt nie tylko przywrócił świetność jednemu z najstarszych obiektów edukacyjnych w Europie Środkowej, ale także nadał mu nowe życie, czyniąc z niego otwartą przestrzeń kultury, nauki i dialogu społecznego.

Zrealizowane prace zostały przeprowadzone z wyjątkową dbałością o historyczne detale. Odtworzono oryginalne elementy architektury renesansowej, wykorzystując tradycyjne techniki i materiały. Jednocześnie, dzięki subtelnemu wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, budynek spełnia współczesne wymagania funkcjonalne i ekologiczne, nie tracąc przy tym swojej tożsamości. Projekt ten wyróżnia się również pod względem społecznym.

Rewitalizacja Akademii otworzyła obiekt dla mieszkańców i turystów, integrując go z tkanką miejską Zamościa – miasta wpisanego na listę UNESCO. To nie tylko przywrócenie funkcji edukacyjnej, ale też impuls do rozwoju lokalnej wspólnoty poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, naukowych i obywatelskich. To realizacja, która w pełni ucieleśnia ideę „życia w architekturze” – łączy historię z teraźniejszością, piękno z użytecznością, lokalność z uniwersalnym przekazem. Akademia Zamojska znów tętni życiem, inspirując kolejne pokolenia i dowodząc, że architektura może być nośnikiem tożsamości, dialogu i rozwoju.

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Remont konserwatorski oraz przebudowa budynku Akademii Zamojskiej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Urząd Miasta Zamość, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Inwestor zastępczy: ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość

Generalny wykonawca/ wykonawca konstrukcji: LUBREN Sp. z o.o. prezes Wojciech Wereski, ul. Niecała 3/5, 20-080 Lublin

Powierzchnia zabudowy: 3517 m2

Powierzchnia użytkowa: 7950,78 m2

Powierzchnia całkowita: 8631 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8631 m2/37500 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2012-2018/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.