Życie w Architekturze 2025. Wieża widokowa w Parku Miejski im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu. ISBA Grupa Projektowa

Wałbrzych jest fascynującym miastem, w którym przemysłowa i górnicza zabudowa przenika się z górskim krajobrazem Sudetów. Mocno zurbanizowane fragmenty miasta rozdzielone są pasmami porośniętych lasami wzgórz. Wieża stanęła na wzgórzu parkowym, górującym nad starówką miasta, a dzięki swojej wysokości, oferuje niezwykłą panoramę otaczających gór.

Wałbrzych, miasto o bogatej historii i silnych tradycjach górniczych, stał się główną inspiracją projektu. Wieża ma charakter wieży miejskiej – o zdyscyplinowanej geometrycznie i industrialnej formie, nawiązującej do przemysłowych korzeni miasta, powstałego dzięki odkryciu złóż węgla kamiennego. Stalowa konstrukcja wieży, mierząca 37 m, zbudowana jest na planie sześciokąta foremnego oplecionego ciągami schodów i tarasów widokowych. Na wieży znajduje się łącznie sześć platform widokowych, z których najwyższa położona jest na wysokości 33 metrów. Ostatni podest jest zadaszony i oferuje widoki na panoramę Wałbrzycha, Góry Wałbrzyskie, a także na pobliskie pasma Sudetów, w tym Karkonosze.

Zewnętrzna powłoka wieży to ażurowa membrana z siatki cięto-ciągnionej z kortenowskiej stali o rudawym odcieniu. Z daleka jej forma nawiązuje subtelnie do ceglanych wież miejskich, a także do struktur przemysłowych – wież wyciągowych czy pieców koksowniczych. Starannie zaprojektowane wycięcia w membranie tworzą panoramiczne okna, kadrujące widoki na wybrane partie Sudetów. “Posadzki” wszystkich platform, schodów oraz spoczników wykonane są z ażurowej kraty pomostowej, co dodatkowo podkreśla transparentność konstrukcji. Wieża wraz z platformą wejściową oraz wijącą się pomiędzy koronami drzew rampą – stanowiącą dodatkową atrakcję – zostały harmonijnie wkomponowane w istniejącą kompozycję parkową

Autor projektu:

ISBA Grupa Projektowa

Zespół autorski:

Architektura: Joanna Styrylska, Agnieszka Kotschy, Tomasz Boniecki / Konstrukcja: Piotr Jordan

- Wieża widokowa to realizacja, która w wyjątkowy sposób łączy architekturę, krajobraz i tożsamość miejsca. To architektoniczna forma opowiadająca o przemysłowym dziedzictwie miasta i nadająca mu nową, współczesną formę. To konstrukcja, której forma wynika z funkcji, ale też z kontekstu – przestrzennego i kulturowego.

- Wieża widokowa nie konkuruje z otoczeniem – przeciwnie, uwypukla je. Tworzy ramy dla spojrzenia – fizycznie, przez panoramiczne "okna" - wycięcia w stalowej siatce, i symbolicznie – przez przywrócenie znaczenia miejscu.

- Wieża widokowa - to również nowy element przestrzeni publicznej Wałbrzycha. W naturalny sposób stała się lokalną atrakcją – ale też miejscem spotkań, punktem orientacyjnym, celem spacerów. Działa społecznie.

- Wieża widokowa – to także nowy punkt na turystycznej mapie miasta i okolicy. Dzięki swojej lokalizacji, formie i wyjątkowym widokom przyciąga nie tylko mieszkańców, ale też odwiedzających z zewnątrz. Stała się miejscem „do zobaczenia” – celem spacerów, zdjęć, wycieczek. To oznacza realny potencjał – zarówno społeczny, jak i ekonomiczny dla miasta. - Wieża widokowa nie jest monumentalna, ale codzienna i potrzebna. ......dlatego właśnie zasługuje na poznanie.

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Wieża widokowa w Parku Miejski im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu, inny

Inwestor: Gmina Wałbrzych

Generalny wykonawca: HELI FACTOR Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: HELI FACTOR Sp. z o.o. oraz ZPRE JEDLICZE Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 600 m2

Powierzchnia użytkowa: 996 m2

Powierzchnia terenu: 2894 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

