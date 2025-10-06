Życie w Architekturze 2025. Willa pod Skocznią. Arch. Paweł Naduk

Życie w Architekturze 2025. Willa pod Skocznią. Założenia Autorskie

Zaprojektowana przez nas „Willa pod Skocznią” stanęła w zacisznej okolicy domów jednorodzinnych na warszawskim Mokotowie. Osiedle położone jest u podnóża Skarpy Mokotowskiej, w bliskim sąsiedztwie dawnej skoczni narciarskiej. Mając na uwadze te historyczne i kulturowe uwarunkowania miejsca, ideą projektu było stworzenie architektury, która podejmie dialog z otoczeniem i historią dzielnicy. Naszym celem stało się, aby obiekt w czytelny sposób odwołał się do tożsamości miejsca, w którym powstaje.

„Willa pod Skocznią” jest próbą przedłużenia charakterystycznych dla Mokotowa tradycji budowania, a w samym osiedlu próbą przywrócenia ducha architektury willowej o cechach charakterystycznych dla tej części miasta. Surowymi bryłami z szarej, cementowej cegły budynek ma nawiązywać do charakteru zabudowy Mokotowa I połowy XX w. Kaskadowa, masywna bryła z tarasami to swoisty hołd dla ówczesnych architektów, a wręcz współczesny cytat z Romualda Gutta i jego jednej z najwybitniejszych realizacji indywidualnych przedwojennego Mokotowa - willi własnej. Tych bezpośrednich odniesień jest znacznie więcej, m.in. porządek prostych brył, klarowna kompozycja geometryczna, surowość czy brak dekoracji. W budynku odnaleźć można także nawiązanie do nieistniejącego już Kina Moskwa projektu Kazimierza Marczewskiego i Stefana Putowskiego. Z modernistycznej bryły kina „przeszczepiliśmy”, utworzone w elewacji z cegły charakterystyczne perforacje oraz strukturalne detale ceglane.

Chcieliśmy, aby ten nieistniejący obiekt przetrwał nie tylko na słynnej fotografii Chrisa Niedenthala, ale stał się też niejako „dawcą” detalu dla nowej realizacji. Swoistą klamrą dopełniającą ideę budynku oraz czerpanie ze słynnego kina, jest fakt, iż willa zaraz po wybudowaniu została zaadoptowana na potrzeby siedziby studia OTO Film - jednej z najbardziej uznanych współczesnych wytwórni filmowych w Polsce.

Życie w Architekturze 2025. Willa pod Skocznią. Autorzy

Autor projektu:

Autor: arch. Paweł Naduk

Zespół autorski:

Współpraca autorska: arch. Agnieszka Sionek. 77 STUDIO Architektury Sp. z o.o. Ul. Miodowa 20 lok 7. 00-246 Warszawa.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Według nas Grand Prix konkursu powinien otrzymać obiekt o szczególnych walorach społecznych ze znaczącym wpływem na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Jednocześnie będzie nam miło, jeśli nasz obiekt zostanie dostrzeżony.

Willa pod Skocznią jako próba współczesnej interpretacji lokalnej tradycji budowania może być zachętą do inspirowania się historią w architekturze i poszukiwania lokalnej tożsamości we współczesnej formie. Nowe obiekty mogą mieć cechy miejsca jako przeciwwaga do „mc'donaldyzowania" przestrzeni.

Willa pod Skocznią. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Willa pod Skocznią, obiekt komercyjny

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia użytkowa: 444 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.