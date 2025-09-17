Życie w Architekturze 2025. Willa Róża. Jacek Dobrzański

Życie w Architekturze 2025. Willa Róża. Założenia Autorskie

Projekt zakłada realizację kameralnego budynku wielorodzinnego, który harmonijnie wpisuje się w istniejące otoczenie urbanistyczne. Celem było stworzenie funkcjonalnej, estetycznej i nowoczesnej przestrzeni mieszkalnej, odpowiadającej na aktualne potrzeby mieszkańców w zakresie komfortu życia, ergonomii i jakości architektury. Poddasze użytkowe zostało zaprojektowane z pełną funkcjonalnością mieszkalną.

Przewidziano okna dachowe, zapewniające odpowiednie doświetlenie pomieszczeń oraz komfort przebywania w tych przestrzeniach. Ich rozmieszczenie i dobór zostały podporządkowane zasadom ergonomii i kompozycji elewacji.

Życie w Architekturze 2025. Willa Róża. Autorzy

Autor projektu:

Jacek Dobrzański

Zespół autorski:

Jacek Dobrzański

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt budynku wielorodzinnego zrealizowany dla inwestora Atom Developer z Wrocławia to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie jakości życia, dostępu do światła dziennego oraz funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych. Kluczowym założeniem projektowym było tworzenie zdrowego, jasnego i komfortowego środowiska do życia, z naciskiem na optymalne doświetlenie wszystkich kondygnacji, a w szczególności przestrzeni poddasza.

Wybór okien dachowych Velux w strefie użytkowego poddasza był świadomą decyzją architektoniczną, wynikającą zarówno z walorów funkcjonalnych, jak i estetycznych. Okna te zapewniając maksymalny dopływ światła dziennego, co znacząco poprawia jakość przestrzeni mieszkalnych zlokalizowanych pod skosami, efektywną wentylację naturalną, wspierającą mikroklimat wewnątrz mieszkań, oraz możliwość kontaktu wzrokowego z niebem i otoczeniem, co podnosi subiektywne poczucie przestronności.

Użytkowe poddasze – często niedoceniana część zabudowy mieszkaniowej – w tym projekcie staje się pełnoprawną, atrakcyjną strefą do życia, a nie kompromisem przestrzennym. Odpowiednie rozmieszczenie i dobór okien połaciowych Velux pozwoliły osiągnąć efekt, w którym pomieszczenia na poddaszu są nie tylko jasne i funkcjonalne, ale również przyjazne i estetyczne.

Willa Róża. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Willa Róża, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: ATOM DEWELOPER/ATOM

Wykonawca konstrukcji: ATOM

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

