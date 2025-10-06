Życie w Architekturze 2025. Zespół 16 budynków rekreacji indywidualnej. Mgr inż. arch. Mariusz Głębocki

Życie w Architekturze 2025. Zespół 16 budynków rekreacji indywidualnej. Założenia Autorskie

Projekt obejmował 16 budynków rekreacji indywidualnej w nadmorskiej miejscowości Słajszewo, w gminie Choczewo. Inwestycja położona jest w odległości 4,5 km od plaży, w otoczeniu pól, łąk i lasu.

Celem było stworzenie przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi wczasowiczów, a zarazem spójny z sielskim charakterem wsi. Osiągnęliśmy to dzięki zaprojektowaniu przyjaznej, niewielkiej i rozproszonej zabudowy, a duża część terenu pozostała jako biologicznie czynna. Rozproszenie zabudowy, przesunięcia i odległości dają intymność wczasowiczom we wszystkich domkach.

W chwili obecnej zrealizowano 4 budynki. Każdy składa się z parteru i poddasza. Na parterze znajduje się korytarz, łazienka i salon z aneksem kuchennym, a na poddaszu dwie sypialnie i łazienka. Każdy domek pomieści do 6 osób, posiada taras i klimatyczny kominek dający ciepło w chłodne dni. Dachy przekryte są blachą na rąbek stojący w kolorze grafitowym, który kontrastuje z naturalnym drewnem pokrywającym elewacje. Wnętrza są jasne i świetnie doświetlone dzięki dużym szkleniom i oknom dachowym na poddaszu. Dlaczego Ulkowo? Nazwa została nadana przez inwestora, dzięki jego drugiej pasji. Goście mogą zauważyć wewnątrz domków wiele nawiązań do uli i pszczół, a nawet czeka na nich słodka niespodzianka. Inwestor stworzył niepowtarzalne wnętrza, a zarazem zachował wiejski charakter stosując jasną, pastelową kolorystykę i naturalne materiały. Całość założenia jest spójna i koresponduje z otoczeniem, co przywodzi sielski nastrój i przynosi ulgę wczasowiczom od zabieganej codzienności.

Życie w Architekturze 2025. Zespół 16 budynków rekreacji indywidualnej. Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż. arch. Mariusz Głębocki

Zespół autorski:

MEKS ARCHITEKCI S.C.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Architektura jest naszym otoczeniem, które powinno sprzyjać naszemu życiu i swojemu celowi. Takie jest właśnie Ulkowo. Prosta forma, przestrzeń, naturalne materiały, światło i kontakt z naturą - to jest to czego szukamy dla odpoczynku i regeneracji. Idealne zarówno dla rodzin, jak i dla osób potrzebujących wytchnienia, a nawet może posłużyć jako spokojne miejsce do pracy.

Zespół 16 budynków rekreacji indywidualnej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół 16 budynków rekreacji indywidualnej, inny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Prywatny

Powierzchnia zabudowy: 758,88 m2 (16* 47,43m2)

Powierzchnia użytkowa: 61,32 m2 *16

Powierzchnia terenu/kubatura: 8496 m2/339,31 m3 *16

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

