Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków wielorodzinnych z usługami w parterach przy al. Kraśnickiej 2 w Lublinie. JPA - Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków wielorodzinnych z usługami w parterach przy al. Kraśnickiej 2 w Lublinie. Założenia Autorskie

Podstawowym założeniem autorskim, które miało wpływ na każdy aspekt inwestycji - przestrzenny, budowlany, wykonawczy, było całkowite podporządkowanie układów urbanistycznych i architektonicznych obiektów do istniejącego na działce starodrzewia.

Oznaczało to między innymi: dostosowanie geometrii budynków i ich kondygnacji podziemnych do stref ochronnych drzew; zachowanie oraz zabiegi ochronne dla cennej zieleni wysokiej; wprowadzenie rozwiązań infrastrukturalnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na zieleń, w tym systemy korzeniowe.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków wielorodzinnych z usługami w parterach przy al. Kraśnickiej 2 w Lublinie. Autorzy

Autor projektu:

JPA - Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Arch. Tomasz Jabłoński, Jadwiga Jabłońska, Maria Jabłońska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt stanowi odpowiednią odpowiedź na trudne warunki realizacji stanowiące indywidualne wyzwanie w wielu aspektach: przyrodniczych, urzędowych, oczekiwań inwestycyjnych.

Realizacja jest przykładem wysokiej troski o zastany kontekst miejsca - starodrzewia, któremu podporządkowane zostały wszystkie elementy projektowe: geometria budynków wynikająca z stref ochronnych korony drzew; kondygnacje podziemne znajdują się wyłącznie w obrysie kondygnacji nadziemnych; instalacje prowadzone są w zbiorczych kanałach instalacyjnych; drogi zostały wykonane na mini-estakadach w celu ograniczenia stresu systemu korzeniowego.Również sama forma plastyczna architektury bezpośrednio nawiązuje do kontekstu miejsca - istniejących elementów przyrodniczych.

Zespół budynków wielorodzinnych z usługami w parterach przy al. Kraśnickiej 2 w Lublinie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół budynków wielorodzinnych z usługami w parterach przy al. Kraśnickiej 2 w Lublinie, obiekt mixed-use

Inwestor/generalny wykonawca: Wikana SA/Wikana SA

Wykonawca konstrukcji: STANREM-BUD Stanisław Stępniak

Powierzchnia zabudowy: 2 909 m2

Powierzchnia użytkowa: 10 173 m2

Powierzchnia całkowita: 17 000 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 12 277 m2/162 768 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2020/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.