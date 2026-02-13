Kopalnie na Górnym Śląsku, które udało się uratować przed rozbiórką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie miejsce gra hutę Szopienice w serialu Netflixa?

To ona "udaje" w serialu Ołowiane dzieci na platformie Netflix hutę w Szopienicach, przez którą dzieci chorowały na ołowicę. W rzeczywistości zdjęcia zakładu nie były jednak kręcone w obecnej dzielnicy Katowic, lecz w Zabrzu. Oto elektrociepłownia Zabrze, od niedawna własność firmy Arche. Jest przy ulicy Wolności.

Historia Elektrociepłowni Zabrze

Historia zabrzańskiego zakładu rozpoczęła się 21 grudnia 1897 roku. Wtedy z nowo powstałej elektrowni popłynął pierwszy prąd do budynków w Zabrzu, które wówczas nie miało jeszcze praw miejskich. - W wyniku dokonywanych w okresie międzywojennym modernizacji i rozbudowy urządzeń produkcyjnych elektrownia stała się jedną z największych w regionie. Zniszczenia i grabieże podczas II wojny światowej sprawiły, że moc produkcyjna zmniejszyła się o połowę, jednak pomimo to udało się utrzymać funkcjonowanie zakładu - czytamy na stronie Fortum, które przez wiele lat było właścicielem zakładu.

Ze względu na regulacje unijne i konieczność wyłączenia wyeksploatowanych kotłów działających w zakładzie historia 120-letniej elektrociepłowni musiała dobiec końca - jako zakładu produkującego prąd. Niedaleko powstała nowa elektrociepłownia. A EC Zabrze od Fortum przejęło miasto. Stało się to pod koniec 2022 roku.

EC Zabrze, gigant większy od zamku w Malborku

Elektrociepłownia Zabrze to w sumie kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 budynków poprodukcyjnych, m.in.

budynek główny dyrekcji,

kotłownia, maszynownia,

rozdzielnia 6 kV,

warsztat mechaniczny

klub, świetlica i portiernia

To prawdziwy gigant. Tak opisują EC Zabrze członkowie stowarzyszenia Wrazidlok, które zajmuje się popularyzacją wiedzy o dziedzictwie Śląska:

- Najstarsza Elektrociepłownia na terenach dzisiejszej Polski to monumentalny gmach większy niż Zamek w Malborku, z wnętrzami, gdzie fantazje budowniczych wyczarowały koronki z cegły.

i Autor: Grupa Arche/ Materiały prasowe Zabytkowa Elektrociepłownia Zabrze pokryta śniegiem, widziana z lotu ptaka, z dominującymi kominami i chłodniami. Budynki są przykładem architektury przemysłowej, która zostanie poddana rewitalizacji przez Grupę Arche, o czym czytasz na Architektura Murator Plus.

Nowy właściciel EC i wielkie plany

W połowie 2024 r. za kwotę 7,4 mln zł kompleks o powierzchni ponad 5 ha, obejmujący 13 obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych w centrum miasta kupiła Grupa Arche. Rewitalizacja elektrociepłowni Zabrze ma kosztować ok. 70 mln zł. Zakończenie planowane jest na rok 2028.

- Nie zamierzamy tu wchodzić z ciężkim sprzętem, by burzyć i budować od nowa. Naszym celem jest ożywienie miejsca, które było "Sercem Śląska". Chcemy, by obiekt zaczął "produkować" dobrą energię poprzez kulturę, spotkania i edukację — mówił Piotr Grochowski, główny architekt Arche.

i Autor: Grupa Arche/ Materiały prasowe

Co zatem powstanie w zrewitalizowanej Elektrociepłowni?

Muzeum energetyki

strefa gastronomiczna

część konferencyjna

obiekty sportowe oraz baza hotelowa

