Propaganda małego metrażu, czy fakty?

Od kilku miesięcy rzecznik prasowy firmy, która sprzedaje przestrzenie mieszkalne o powierzchni wynoszącej nawet 12 m², regularnie przesyła na skrzynkę mailową naszej redakcji materiały prasowe mające przekonać do słuszności mikrokawalerek. Łącznie otrzymaliśmy ich 24. Część z nich odwołuje się do „trendów panujących na Zachodzie”, które rzekomo powinny stanowić inspirację dla Polski. Inne przedstawiają mikrokawalerki jako szansę dla architektów chcących sprawdzić swoje umiejętności w sprytnym projektowaniu niewielkich przestrzeni. Są też takie, które klasyfikują zakaz budowy mikromieszkań jako działanie szkodliwe społecznie.

Nawet jeśli niektóre z argumentów „za” brzmią na pierwszy rzut oka sensownie, w praktyce często pełnią funkcję zasłony dymnej dla rzeczywistego powodu powstawania mikrokawalerek, czyli - zysku dewelopera. Inwestorowi zwyczajnie opłaca się podzielić jedno mieszkanie na dwa lub trzy mniejsze, a następnie podnieść cenę za m2. Sprzedaż takich lokali i dostosowanie ich pod funkcję mieszkalną kondycjonuje rynek do niższych standardów życia. Owszem, kryzys mieszkaniowy jest faktem, a zapotrzebowanie na tańsze formy zamieszkania istnieje. Pytanie jednak brzmi: czy rozwiązaniem powinno być ustanowienie szkodliwego metrażu nową normą? Istnieje realne ryzyko, że zamiast rozwiązać problem u jego źródła, jedynie go pogłębimy.

W tekście polemizuję z sześcioma „zaletami” mikrokawalerek, po które najczęściej sięgają ich zwolennicy.

i Autor: Szymon Starnawski Mikroapartamenty na Zadumanej 1 w Warszawie

Mit 1: Mikrokawalerki są tańsze w utrzymaniu

Orędownicy skrajnie małego metrażu podkreślają, że dzięki niższemu czynszowi, mediom i ubezpieczeniu, życie w takim mieszkaniu jest bardziej ekonomiczne. Rzadko jednak zwracają uwagę na to, że mały metraż może generować dodatkowe, większe koszty w przyszłości. Trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności czy problemy z wentylacją są szczególnie widoczne w mieszkaniach z rynku wtórnego.

Łukasz Drozda w artykule „Sen z głową w zlewie. Jak się mieszka w mikrokawalerce” opublikowanym w Krytyce Politycznej zwraca uwagę na kolejne czynniki podnoszące koszty:

Do wyższych podatków (za mikrokawalerkę płaci się stawkę jak za lokal usługowy) trzeba doliczyć np. cenę niestandardowych mebli. Aby zmieścić wszystko, co potrzebne, konieczne jest zastosowanie sprzętów o nietypowych, personalizowanych wymiarach.

Dodatkowo w małych mieszkaniach często brakuje miejsca do przechowywania, co zmusza właścicieli do korzystania z usług zewnętrznych, takich jak przechowalnie, pralnie czy sprzątanie, zwiększając całkowite koszty utrzymania.

Mit 2:Mały metraż nie ogranicza komfortu

Mikrokawalerki reklamowane są przez deweloperów jako funkcjonalne i wygodne. Tymczasem wielu ekspertów w dziedzinie psychologii i designu regularnie podkreśla, że ograniczona powierzchnia rodzi problemy. Dr Marta Skowrońska z Wydziału Socjologii UAM, cytowana przez Business Insider, zwraca uwagę, że długotrwałe życie w ciasnym mieszkaniu utrudnia odpoczynek, zwiększa stres i ogranicza możliwości przyjmowania gości - co potęguje poczucie samotności, na które z założenia narażone są osoby mieszkające w pojedynkę. Aleksandra Chuchro, architektka i psycholożka architektury, w rozmowie z Magdaleną Kursą (Gazeta Wyborcza) zaznacza, że nawet jeśli deweloper przewiduje w swojej realizacji przestrzenie wspólne, mieszkańcy w praktyce rzadko z nich korzystają. „Wolą zamykać się w internecie” – dodaje.

O tym, że tak niewielki metraż nie zapewnia komfortu sam w sobie, świadczy także ogromna liczba poradników i tutoriali poświęconych temu, jak optycznie powiększyć przestrzeń i „oszukać własne oko”. Poleca się m.in. stosowanie dużych luster, które wizualnie powiększają pomieszczenie, dobudowywanie antresoli czy użycie sztucznego oświetlenia imitującego... światło naturalne.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Mikroapartamenty na Zadumanej 1 w Warszawie

Mit 3: Mikrokawalerki to bezpieczna inwestycja

Niski koszt zakupu i potencjalnie wysoka stopa zwrotu z najmu, często przedstawiane są jako gwarancja stabilnego i przewidywalnego zysku z inwestycji w mikrokawalerki. Taka narracja pomija jednak istotne ryzyka - rynek lokali poniżej 25 m2 jest znacznie bardziej wrażliwy na zmiany regulacji prawnych, czy decyzje samorządów dotyczące standardów zabudowy. Dodatkowo duże znaczenie mają trendy demograficzne i zmieniające się preferencje najemców - wystarczy spadek popytu lub nadpodaż podobnych mieszkań w danej lokalizacji, żeby opłacalność inwestycji nagle się obniżyła.

Mit 4: Mikrokawalerka to odpowiedź na potrzeby singli i osób starszych

W całej dyskusji o zasadności mikrokawalerek nie można pomijać faktu, że głównym impulsem do ich powstawania jest maksymalizacja zysków deweloperów, a nie poprawa komfortu życia mieszkańców. Cena za metr kwadratowy w mikroapartamentach jest zwykle relatywnie wysoka, a strategia sprzedaży bardzo małych lokali po podwyższonej stawce wykorzystuje trudną sytuację mieszkaniową, zamiast realnie na nią odpowiadać. W tym kontekście tzw. argument społeczny - mówiący o dostosowaniu mikrokawalerek do potrzeb singli czy seniorów - zazwyczaj jest konstruowany po fakcie, jako uzasadnienie rynkowych decyzji.

Szczególnie problematyczne jest powoływanie się na potrzeby osób starszych. Wiele mikromieszkań nie spełnia podstawowych wymogów dostępności: osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie są w stanie swobodnie się w nich poruszać ani nawet wykonać pełnego obrotu.

Dodatkowo architektura budynków zdominowanych przez mikrokawalerki często sprzyja anonimowości i wysokiej rotacji lokatorów; dla części użytkowników są to wyłącznie miejsca noclegowe, a regularna wymiana najemców utrudnia tworzenie trwałych relacji sąsiedzkich. W efekcie osłabione zostają nieformalne sieci wsparcia. Anonimizacja może być szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, które znacznie częściej mogą potrzebować pomocy, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w nagłych przypadkach.

Mit 5: Mikrokawalerki to nowoczesny styl życia

Zwolennicy mikrokawalerek często przedstawiają je jako odzwierciedlenie nowoczesnych trendów w urbanistyce i miejskiej mobilności. W praktyce jednak wybór mikromieszkania rzadko wynika z chęci życia zgodnie ze „stylowym” modelem. Zdecydowanie częściej jest to wypadkowa ograniczeń: wysokich cen nieruchomości, niewielkiej dostępności mieszkań o większym metrażu i koncentracji miejsc pracy w centrach miast, gdzie koszty najmu i zakupu pozostają poza zasięgiem wielu osób. Sytuację pogłębiają problemy komunikacyjne i wykluczenie transportowe, które w praktyce uniemożliwiają zamieszkanie dalej od centrum osobom tam pracującym.

Poza tym, to właśnie architektura kształtuje nasze codzienne doświadczenia i postrzeganie rzeczywistości. Jeśli zdecydujemy się masowo budować małe lokale przeznaczonych dla jednej osoby, to właśnie ta przestrzeń zacznie definiować, jak mieszka się w miastach i jakie standardy uznajemy za normalne.

Psycholożka społeczna dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS, cytowana przez TVN24, podkreśla:

Gdy bardzo małe przestrzenie są powszechnie oferowane, przekaz jest jasny – to jest normalne. Powoduje to psychologiczny dumping, czyli obniżanie oczekiwań i standardów życia.

Mit 6: Mikrokawalerki ułatwiają dostęp do własnego mieszkania

Znacząca większość mikrokawalerek to nie mieszkania, tylko lokale użytkowe adaptowane do funkcji mieszkalnej, więc w żaden sposób nie ułatwiają dostępu do własnego mieszkania.